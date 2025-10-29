Jest zapowiedź kolejnego weta. "Bez szans na podpis" prezydenta

W środę na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" Bogucki zapowiedział, że Pałac Prezydencki przygotuje projekt ustawy lub ustaw, mający na celu uporządkowanie sytuacji w sądownictwie i jeszcze w tym roku wniesie pakiet rozwiązań do Sejmu.

Szef Kancelarii Prezydenta pytany o przygotowany przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka projekt zmian w sądownictwie ocenił, że nie jest on kompromisowy, ponieważ uderza w jedną trzecią polskich sędziów.

Bogucki: Ustawa Żurka bez szans na podpis prezydenta

– Powiem wprost: projekt ministra sprawiedliwości nie jest żadnym kompromisem. To powrót do koncepcji zaprezentowanej przez Adama Bodnara – uwłaczającej prawie 3500 polskich sędziów, pogardliwie nazywanych "neosędziami". Mamy do czynienia z próbą stygmatyzowania jednej trzeciej polskich sędziów – ocenił Bogucki.

Jak dodał, "segregacja jakiejkolwiek grupy społecznej czy zawodowej na kategorie czy – jak proponują rządzący – kolory, przypomina najgorsze czasy".

Według niego projekt podziału sędziów na lepszych i gorszych tylko ze względu na datę ich powołania jest nie tylko absurdalny, ale przede wszystkim całkowicie bezprawny. – To pogłębianie chaosu bezprawia – oświadczył szef KPRP.

Jego zdaniem, "nie ma żadnych szans na to, aby taka ustawa – gdyby oczywiście została w tej formie przyjęta przez parlament – zyskała podpis prezydenta".

Nawrocki: Nie zgodzę się na segregowanie sędziów na neosędziów i paleosędziów

Prezydent Karol Nawrocki wręczając nominacje sędziowskie i asesorskie mówił, że nie zgodzi się na to, żeby politycy stosowali prawo tak, jak im się wydaje.

– Nie zgodzę się na segregowanie sędziów na neosędziów i paleosędziów. Sędziami są ci, których nominuje każdy kolejny prezydent RP. Nie dajcie sobie wmówić, że wśród sędziów są jakiekolwiek kategorie – oświadczył Nawrocki podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim 14 października.

Ustawa ministra Żurka, nazywana "praworządnościową" zakłada m.in., że część tzw. neosędziów straci swój status.

