Nawrocki powołał 60 nowych sędziów. Komunikat Kancelarii Prezydenta

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego oraz akty mianowania do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w sądzie rejonowym. Nowo powołani sędziowie i asesorzy złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie" – czytamy w komunikacie opublikowanym we wtorek na stronie internetowej głowy państwa.
Kancelaria udostępniła listę zawierającą nazwiska 60 powołanych przez prezydenta sędziów. Najwięcej nominacji (36) dotyczy powołania na stanowisko sędziego sądu rejonowego, a 24 – na stanowisko sędziego sądu administracyjnego.
Cztery osoby zostały powołane do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego w sądzie rejonowym.
– Aby służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku, trzeba szanować porządek prawny oparty na konstytucji i ustawach przyjętych przez parlament, podpisanych przez prezydenta i ogłoszonych w odpowiednim publikatorze – powiedział w trakcie swojego wystąpienia Karol Nawrocki.
Procedura powołania sędziego
Prezydent powołuje sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Decyzję o powołaniu prezydent podejmuje w formie postanowienia. Indywidualne akty nominacyjne sędziowie odbierają z rąk prezydenta i składają na jego ręce ślubowanie. Uchwały "w sprawie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego" KRS przedkłada prezydentowi.
Krajowa Rada Sądownictwa ukonstytuowana w kwietniu 2018 r. jest postrzegana przez część przedstawicieli środowisk prawniczych w Polsce i za granicą jako gremium, którego legalność jest wątpliwa. Krytycy określają ją mianem "neoKRS", a jej nominatów "neosędziami".
NeoKRS to termin publicystyczny, ukuty przez polityków obozu władzy i część mediów, który stał się swoistym symbolem niezgody na zmiany PiS w sądownictwie, a także znakiem identyfikującym stosunek do pisowskich reform przeprowadzanych w wymiarze sprawiedliwości.
W rozumieniu przeciwników tych zmian neoKRS, podobnie jak neosędziowie, uznawana jest za instytucję powołaną ze złamaniem Konstytucji, a więc nielegalnie.
W skład 25-osobowej Rady wchodzą zarówno sędziowie, jak i politycy. Trwający od kilku lat spór dotyczy wprowadzonego przez PiS trybu wyboru sędziowskiej części Rady przez posłów. Do 2017 r. 15 członków KRS wybierało samo środowisko sędziowskie.
