Zmiany w regulaminie wojska. Dotyczą wyglądu kobiet w służbie

Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadziło zmiany w regulaminie dotyczącym wyglądu kobiet służących w polskiej armii. Chodzi o ich fryzury.

Nowe zasady umożliwiają kobietom w wojsku posiadanie włosów sięgających do połowy pleców. Dotychczasowe przepisy ograniczały długość włosów do wysokości kołnierza.

MON złagodziło zasady wyglądu kobiet w armii

Zarządzenie ministra obrony narodowej nr 27/MON z 24 października 2025 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym MON trzy dni później, w poniedziałek 27 października. Dokument wprowadził zmiany w "Regulaminie ogólnego żołnierza Wojska Polskiego".

Żołnierz kobieta może mieć włosy krótkie lub upięte z tyłu głowy sięgające maksymalnie do połowy pleców. Dopuszcza się upięcia włosów typu: pojedynczy kucyk lub pojedynczy warkocz. Może także golić głowę. Fryzura nie może utrudniać noszenia nakrycia głowy, wykonywania zadań służbowych ani naruszać zasad BHP. Co ważne, zmiany nie dotyczą kadetów Oddziałów Przygotowania Wojskowego.

Zarost i tatuaże dozwolone w wojsku

Od 1 września br. w Wojsku Polskim obowiązują nowe zasady, zgodnie z którymi żołnierze mogą nosić zarost do długości trzech centymetrów, a także odsłonić tatuaże na ramionach i przedramionach.

Krótki zarost "musi być zadbany i schludny, gwarantujący estetyczny wygląd żołnierza". Przy czym "nie może uniemożliwiać lub utrudniać wykonywania zadań służbowych".

"Występujący indywidualnie" żołnierz nie musi też już zakrywać ubraniem tatuaży ramion i przedramion. Wyjątkiem są tatuaże "wyrażające treści powszechnie uznawane za nieakceptowalne".

Jednocześnie wskazano, że żołnierz nie może nosić piercingu i tzw. tuneli w uszach. Zakazane są także tzw. skaryfikacje, czyli zdobienia i modyfikacje wykonane poprzez nacinanie, zdrapywanie, wypalanie czy inne uszkadzanie skóry w celu uzyskania określonego wzoru.

