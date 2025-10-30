Przełom w sprawie Mateckiego. Jeszcze dziś ruch prokuratury

O przełomie w sprawie Dariusza Mateckiego informuje TVN24.

Będzie akt oskarżenia wobec Dariusza Mateckiego

Przypomnijmy, że polityk ma postawionych sześć zarzutów. Z ustaleń reportera stacji wynika, że akt oskarżenia będzie dotyczył ośmiu osób. Śledczy zarzucają udział w "ustawianiu" konkursów z Funduszu Sprawiedliwości, pranie pieniędzy, a także o fikcyjne zatrudnienie polityka PiS w Lasach Państwowych w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy.

"Oprócz Mateckiego wśród oskarżonych znajdzie się Mateusz W., były prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia. Mężczyzna za rządów PiS był też wicewojewodą zachodniopomorskim (rekomendowany przez Suwerenną Polskę)" – czytamy. Śledczy wymieniać mają również Adama S, prezesa stowarzyszeń: Fidei Defensor i Przyjaciół Zdrowia.

Matecki: Nie mam sobie nic do zarzucenia

Przypomnijmy, że Matecki w pierwszej połowie roku spędził dwa miesiące w areszcie. Na wolność wyszedł 25 kwietnia. Było to możliwe dzięki wpłaceniu kaucji w wysokości pół miliona złotych. Wobec posła zastosowano dozór policyjny, polegający na zakazie kontaktowania się z określonymi osobami. W areszcie w Radomiu przebywał od 8 marca. Za kratki trafił właśnie w związku ze śledztwami dotyczącymi rzekomych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu również fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych.

– Pierwsze cztery zarzuty dot. przestępstw urzędniczych, które miałem popełnić jako urzędnik MS. Problem w tym, że nigdy nie byłem urzędnikiem resortu. Pozostałe dwa zarzuty, dotyczące Lasów Państwowych, całkowicie obaliłem na komisji – powiedział Matecki po wyjściu na wolność. Dodał, że w sprawie żadnego z sześciu zarzutów nie ma sobie nic do zarzucenia. – Główny cel mojego pobytu tutaj, to był areszt wydobywczy, żebym powiedział coś złego na Zbigniewa Ziobrę (...). Minister Ziobro to mój polityczny autorytet. Wszystko, co robił, robił dla dobra Polski. Pokonał mafie VAT-owskie, które dziś wracają – wskazał.

