Żurek porównał Ziobrę do Ala Capone. "Modus operandi podobny"

Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek komentował we wtorek w programie "Debata Gozdyry" oświadczenie Zbigniewa Ziobry, będące odpowiedzią na informację o złożeniu wniosku o uchylenie mu immunitetu. Były minister sprawiedliwości podkreślił w nim, że całe życie walczył z przestępczością, a w wyniku m.in. jego działań udało się rozbić magie VAT-owskie, z których odzyskane środki trafiły m.in. do straży pożarnej, szpitali, Kliniki Budzik czy na remont prokuratury.

Żurek o sprawie Ziobry i Wosia: Puszczają im nerwy

– Ja znam z historii takie sytuacje. Nie chcę tego porównywać, ale ci którzy znali działalność Ala Capone mówią, że jednak był człowiekiem, który dzielił się z innymi i to bardzo szczodrze – powiedział minister. –Teraz oczywiście mamy zupełnie inne czasy, ale ten modus operandi, sposób działania jest podobny – dodał.

Żurek odniósł się również do słów Zbigniewa Ziobry o tym, że w Polsce rządzi obecnie "przestępcza szajka Tuska".

–Były minister Ziobro i były minister Woś obrażają wszystkich dokoła. Moim zdaniem puszczają im nerwy – ocenił.

Prokuratura chce aresztu dla Ziobry

Przypomnijmy, że prokuratura złożyła we wtorek wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Chce także jego tymczasowego aresztowania.

Według prokuratury, istnieje podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która rzekomo przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości. – Podstawą skierowania wniosku są ustalenia dokonane w toku postępowania prowadzonego przez Zespół Śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej – poinformowała prok. Anna Adamiak, rzecznik prokuratora generalnego Waldemara Żurka.

Czytaj też:

Ziobro: Polską rządzą przestępcy. Kiedy wrócę, ich los nie będzie kolorowyCzytaj też:

Kaczyński grzmi o "zemście". "To są po prostu brednie i bzdury"Czytaj też:

"To jest absolutne dno". Szok po słowach Wysockiej-Schnepf