"Bez zbędnej zwłoki". Sejm gotowy do zajęcia się sprawą Ziobry

Kancelaria Sejmu przekazała, że "Marszałek Sejmu wszystkie czynności, należące do jego kompetencji, wykona bez zbędnej zwłoki". Interia wskazuje, że wniosek ministra Waldemara Żurka o uchylenie immunitetu trafi do sejmowej Komisji regulaminowej i to ona będzie decydować o terminie jego rozpatrzenia. Nieoficjalnie słychać, że może do tego dojść już na najbliższym posiedzeniu Sejmu – 5 listopada.

Mec. Rosati: Procedura jest jasna

– Jeżeli istnieją dostatecznie uzasadnione podstawy do przyjęcia, że mogło dojść do popełnienia przestępstw, to z punktu widzenia zasad państwa prawa rzeczą naturalną jest skierowanie do Sejmu wniosku o zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej. Nic w tym dziwnego. To też dowód na to – a na tym powinien opierać się wymiar sprawiedliwości – że nikt nie stoi ponad prawem – komentuje mec. Przemysław Rosati, szef Naczelnej Rady Adwokackiej.

Ostateczną decyzję podejmują posłowie w czasie posiedzenia Sejmu przez głosowanie. – To wszystko, bo procedura jest jasna i nie może być specjalnie przedłużana. Jedno jest pewne – Ministerstwo Sprawiedliwości to nie jest miejsce, które powinno się przeciętnemu obserwatorowi kojarzyć z podejrzeniem kierowania zorganizowaną grupą przestępczą czy działaniami jakiegokolwiek ministra, polegającymi na polecaniu popełniania przestępstw. Okazuje się, że czasy się zmieniają – podkreśla mec. Rosati.

Przypomnijmy, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał we wtorek do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze oraz wniosek jego zatrzymanie i aresztowanie. Sprawa dotyczy m.in. "ustawiania" konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.

Czytaj też:

"Niezły ten Żurek, co?". Tusk zamieścił krótkie nagranieCzytaj też:

Ziobro: Polską rządzą przestępcy. Kiedy wrócę, ich los nie będzie kolorowy