Szkoła na Opolszczyźnie ostrzelana. Ewakuacja uczniów

O groźnym incydencie informuje TVN24.

Szkoła we Włodarach ostrzelana

Z ustaleń stacji wynika, że zdarzenie miało miejsce w czwartek o godz. 9.30. To wtedy szkoła podstawowa we Włodarach w powiecie nyskim na Opolszczyźnie została ostrzelana.

– Otrzymaliśmy zgłoszenie, że ktoś oddał kilka strzałów w kierunku szkoły. Sprawca prawdopodobnie strzelał z wiatrówki – poinformowała w rozmowie ze stacją mł. asp. Janina Kędzierska z nyskiej policji.

Ewakuacja uczniów. "Nikomu nic się nie stało"

Dyrekcja podjęła decyzję o ewakuacji uczniów.

Jak przekazała dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodarach Danuta Babicz, wszystkie dzieci zostały odebrane przez rodziców i bezpiecznie wróciły do domy. – Nikomu nic się nie stało – zapewniła.

Wiadomo, że na miejscu zdarzenia pracują obecnie funkcjonariusze policji i technik kryminalistyki. Na razie nie jest jasne, czy sprawca został zatrzymany.

