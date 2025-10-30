Szkoła na Opolszczyźnie ostrzelana. Ewakuacja uczniów

O groźnym incydencie informuje TVN24.
Szkoła we Włodarach ostrzelana
Z ustaleń stacji wynika, że zdarzenie miało miejsce w czwartek o godz. 9.30. To wtedy szkoła podstawowa we Włodarach w powiecie nyskim na Opolszczyźnie została ostrzelana.
– Otrzymaliśmy zgłoszenie, że ktoś oddał kilka strzałów w kierunku szkoły. Sprawca prawdopodobnie strzelał z wiatrówki – poinformowała w rozmowie ze stacją mł. asp. Janina Kędzierska z nyskiej policji.
Ewakuacja uczniów. "Nikomu nic się nie stało"
Dyrekcja podjęła decyzję o ewakuacji uczniów.
Jak przekazała dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodarach Danuta Babicz, wszystkie dzieci zostały odebrane przez rodziców i bezpiecznie wróciły do domy. – Nikomu nic się nie stało – zapewniła.
Wiadomo, że na miejscu zdarzenia pracują obecnie funkcjonariusze policji i technik kryminalistyki. Na razie nie jest jasne, czy sprawca został zatrzymany.
