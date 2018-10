Likwidacja Funduszu Kościelnego i renegocjacja konkordatu. Nowy projekt polityczny Biedronia

"Świeckie państwo", czyli pomysły Roberta Biedronia w zakresie Kościoła, obejmują m. in. likwidację Funduszu Kościelnego. "Obecnie nie znajduje się uzasadnienia do dalszego funkcjonowania tej instytucji z czasów komunistycznych, w innym otoczeniu gospodarczym i po zakończeniu prac Komisji Majątkowej" – "Rz" cytuje fragment dokumentu.

Kolejna propozycja to koniec finansowania nauczania religii w szkołach z budżetu państwa. Według wyliczeń Biedronia, ma to pozwolić na oszczędności na poziomie 1,8 mld zł rocznie. Inny pomysł to większe opodatkowanie Kościoła. Według prezydenta Słupska, "Obecny model ryczałtu jest przestarzały i nie odpowiada warunkom polityki podatkowej państwa. Dostosowanie opodatkowania księży do normalnego wymiaru zwiększy wpływy do budżetu państwa przynajmniej o 150 mln zł”.

Jak wskazuje "Rzeczpospolita", Robert Biedroń idzie dalej i chce renegocjacji jednego z zapisów Konkordatu. Chodzi o art. 21. – Zbiórki publiczne organizowane przez Kościół nie są poddane kontroli. Tak naprawdę nie wiemy, ile trafia na tzw. tacę – wskazuje polityk. Biedroń wskazuje, że przyniesie to budżetowi państwa ok, 2,5 mld zł. Na co chce przeznaczyć pieniądze? "„Pieniądze te można przekazać na uzupełnienie Funduszu Alimentacyjnego, który obecnie jest w stanie pokryć zaledwie 33% świadczeń, z którymi zalega zobowiązany rodzic. Dzięki wskazanej kwocie świadczenie uzyska kolejne 500 tys. dzieci. Oznacza to pokrycie potrzeb na poziomie ok. 88%” – twierdzą cytowani przez "Rz" doradcy Biedronia.

Nowy projekt polityczny obecnego prezydenta Słupska ma wystartować w lutym.