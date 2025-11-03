Przesłuchanie ws. "zamachu stanu". Hołownia nie stawił się w prokuraturze

"Wielokrotnie proponowano mi, czy sugerowano mi, czy rozpytywano, czy jestem gotowy przeprowadzić zamachu stanu" – wszystko zaczęło się od tych słów marszałka Sejmu w Polsat News. W poniedziałek polityk miał kontynuować składanie wyjaśnień, ale nie stawił się w prokuraturze.

– Pan marszałek Szymon Hołownia nie stawi się w dniu dzisiejszym na przesłuchaniu w prokuraturze – przekazał w rozmowie z mediami jego pełnomocnik, mec. Filip Curyło.

Hołownia nie stawił się w prokuraturze

Czym uzasadnił taką decyzję? Otóż pełnomocnik Hołowni wyjaśnił, że została ona podjęta, ponieważ "na przesłuchaniu 10 października udzielił wyczerpujących wyjaśnień, udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania prokuratury". — Szymon Hołownia występuje tutaj w roli podwójnej — z jednej strony jest świadkiem, z drugiej strony organem państwa, który udziela informacji na wezwanie prokuratury — powiedział.

Wobec tego po zasięgnięciu opinii prawnej, którą pozyskał Hołownia i jego mecenas, dalszy udział marszałka Sejmu w przesłuchaniu byłby bezprawny, kontynuował pełnomocnik. Curyło zwrócił uwagę, że uczestniczący we wcześniejszym przesłuchaniu członkowie KRS i TK nie mają w sprawie statusu pokrzywdzonych.

"Proponowano mi zamach stanu"

Chodzi o wywiad z marszałkiem Sejmu w Polsat News w lipcu tego roku. Na słowa Hołowni prowadzący Marcin Fijołek zareagował pytaniem o konkretne nazwiska, ale polityk żadnego nie wskazał.

– Nazwiska, panie marszałku, to jest poważna sprawa – powiedział dziennikarz. – Przyjdzie czas, że będziemy o tym rozmawiać – oznajmił lider Polski 2050. – Zamachu stanu ze mną się nie zrobi. (...) Ja to nazywam zamachem stanu. To prawdopodobnie nie wypełnia kryteriów prawnych zamachu stanu, ale ja mówię o zamachu stanu, mając na myśli sytuację, w której prezydent został wybrany, a ja mówię: no nie podoba mi się ten prezydent, to może ja go nie zaprzysięgnę, pobędę sobie prezydentem, bo przecież takie były sugestie – dodał.

