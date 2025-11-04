Ważna zmiana dla nauczycieli. Ogłosił ją premier Tusk

– Godziny ponadwymiarowe będą płacone zgodnie z zasadą gotowości do pracy – poinformował premier Donald Tusk.

Szef rządu dodał, że dziś w Sejmie zostanie złożony projekt nowelizacji Karty Nauczyciela.

W ubiegły poniedziałek premier Donald Tusk spotkał się z nauczycielami z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie. Tematem rozmowy były zmiany w Karcie Nauczyciela i przepisy dotyczące godzin ponadwymiarowych.

Szkoły masowo odwoływały wycieczki

W ubiegłym tygodniu media poinformowały, że szkoły masowo odwołują wycieczki. Powodem jest sposób rozliczania godzin ponadwymiarowych, który w środowisku nauczycielskim zyskał już miano tzw. „godzin basiowych”, czyli znowelizowane przepisy Karty Nauczyciela dotyczące prawa nauczycieli do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, gdy zajęcia nie odbyły się z przyczyn niezależnych od nauczyciela, np. klasa wyjechała na wycieczkę lub poszła na wagary. Nowelizacja miała ujednolicić praktykę.

MEN w wydanym niedawno komunikacie, wskazał, iż „nauczyciel, który nie może zrealizować zaplanowanych godzin ponadwymiarowych z przyczyn dotyczących szkoły, np. z powodu wyjazdu klasy na wycieczkę, może mieć przydzielone doraźne zastępstwo, za które przysługuje wynagrodzenie w takiej samej stawce jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe lub może mieć przydzielone zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów na terenie szkoły i wtedy zachowa prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe”.

