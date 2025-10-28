"Dałem słowo nauczycielom". Tusk zapowiada zmiany w szkołach

W poniedziałek premier Donald Tusk spotkał się z nauczycielami z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie. Tematem rozmowy były zmiany w Karcie Nauczyciela i przepisy dotyczące godzin ponadwymiarowych.

Przed wtorkowym posiedzeniem rządu premier Donald Tusk powiedział, że zwróci się do klubu poselskiego, a może nawet do klubów poselskich koalicji, „aby w trybie sejmowym, co bardzo przyspieszy całą procedurę, chodzi mi o maksymalne przyspieszenie tej procedur, aby przygotować nowe przepisy”.

Szef rządu dodał, że chodzi o przepisy „zgodnie z którymi polskie nauczycielki i polscy nauczyciele za tę gotowość do pracy, wtedy kiedy uczniowie są na wycieczkach, są bardzo różne sytuacje, one są nie do opisania, dlatego nie będę proponował tworzenia jakiegoś szczegółowego katalogu, nauczyciele dobrze wiedzą, że kiedy są w szkole, w każdej chwili mogą być też potrzebni, w różnych sytuacjach mogą się znaleźć i nie jest do opisania w dokumencie szczegółowo, jak ma wyglądać ta gotowość, więc musimy też zaufać”.

– Szkoła to życie, a nie przepisy. I dlatego jestem przekonany, że wszyscy państwo, nie tylko z resortu, ale też w Sejmie, przyłożycie maksimum dobrej woli, energii, żeby jak najszybciej tę kwestię naprawić – dodał.

Donald Tusk podkreślił, że dał słowo „nauczycielkom i nauczycielom z pełnym przekonaniem, że racja jest po ich stronie”. – Tak że bardzo będę zobowiązany, jeśli wszyscy szybko do tej naprawy przystąpimy – powiedział.

Szkoły odwołują wycieczki. To efekt "godzin basiowych"

O sprawie poinformowała „Rzeczpospolita”, powołując się na Akcję Uczniowską, która otrzymuje sygnały ze szkół o masowym odwoływaniu wycieczek. Powodem jest sposób rozliczania godzin ponadwymiarowych, który w środowisku nauczycielskim zyskał już miano tzw. „godzin basiowych”, czyli znowelizowane przepisy Karty nauczyciela dotyczące prawa nauczycieli do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, gdy zajęcia nie odbyły się z przyczyn niezależnych od nauczyciela, np. klasa wyjechała na wycieczkę lub poszła na wagary. Nowelizacja miała ujednolicić praktykę.

MEN w wydanym niedawno komunikacie, wskazał, iż „nauczyciel, który nie może zrealizować zaplanowanych godzin ponadwymiarowych z przyczyn dotyczących szkoły, np. z powodu wyjazdu klasy na wycieczkę, może mieć przydzielone doraźne zastępstwo, za które przysługuje wynagrodzenie w takiej samej stawce jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe lub może mieć przydzielone zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów na terenie szkoły i wtedy zachowa prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe”.

