We wtorek w płomieniach stanęła hala produkcyjna zakładu meblarskiego koło Wejherowa na Pomorzu. Na miejscu z ogniem walczy kilkanaście zastępów straży pożarnej. Pożar został opanowany i już się nie rozprzestrzenia.

Pożar hali produkcyjnej Łężycach

Jak poinformowało Radio Gdańsk pożar wybuchł we wtorek ok. godz. 16:40 przy ul. Jarzębinowej w Łężycach (woj. pomorskie). Zaczęło się w lakierni zakładu meblarskiego. Ogień objął budynek o powierzchni ok. 800 metrów kwadratowych. Cała hala ma 2 tys. m kw. Na miejsce skierowane zostało co najmniej 16 zastępów straży pożarnej. Źródło ognia zostało zlokalizowane, ale wcześniej zdążył on wydostać się on także na dach.

Nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Wszyscy pracownicy ewakuowali się przed przyjazdem Straży Pożarnej i innych służb. Wewnątrz znajdowały się dwa zbiorniki po tys. litrów każdy.

Podejrzenia o działania obcych służb

Do tego typu pożarów dochodzi w Polsce często. Ogólnie rzecz biorąc Straż Pożarna i służby podkreślają, że każdy pożar należy rozpatrywać indywidualnie. Do społeczeństwa apelują, by nie dać się ponieść emocjom w osądach. W każdym przypadku grupa ekspertów dokładnie analizuje przyczyny zdarzenia. Mimo że przy części z nich wykluczono celowe podpalenie, to często pożary są efektem podpaleń. Takie zajścia budzą z kolei podejrzenia o potencjalną działalność obcych służb.

