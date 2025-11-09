PiS walczy o odzyskanie wyborców Brauna

Cytuję za wp.pl „Dlatego [Jarosław Kaczyński] wymyślił plan: wyśle w kolejnych wyborach na ścianę wschodnią najbardziej radykalnych polityków swojego ugrupowania, by odbić zawiedzionych wyborców PiS, którzy dziś są za Konfederacją Korony Polskiej. – Mamy zakładać biura poselskie, być w terenie, odzyskać wiarygodność – przyznają źródła z PiS”. Wp.pl powołuje się na różne źródła w PiS. Z wypowiedzi polityków wynika, że o jakiejkolwiek współpracy z Braunem nie ma tam mowy. Czy chodzi o to, że wystawiłoby to PiS na ataki Tuska, czy o niechęć prezesa PiS do byłego reżysera – trudno powiedzieć.

Nie ma natomiast wątpliwości co do tego, że odpływ wyborców z PiS postępuje. Przypomnę, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich, kiedy to Karol Nawrocki zebrał wyłącznie głosy elektoratu PiS-owskiego, wystarczyło mu ich na zajęcie dopiero drugiego miejsca.

Wtedy Grzegorz Braun dostał 1,3 mln głosów, czyli ponad 6 proc. Dzisiaj zdarzają się sondaże, które dają mu 9 proc., co – biorąc pod uwagę zmasowaną i wrogą kampanię medialną – może wskazywać na to, że cieszy się on nawet większą sympatią.