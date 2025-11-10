Tyszka rzuca ciężkie oskarżenia, reaguje Kukiz. "Chodźmy stąd, to są złodzieje"

– Pan poseł Kowalski proponował przy ministrze Ziobro, żebyśmy skorzystali z Funduszu Sprawiedliwości na własne cele, które nam pomogą politycznie. My to oczywiście odrzuciliśmy – powiedział w niedzielę w Polsat News europoseł Konfederacji Stanisław Tyszka, wcześniej poseł Kukiz'15.

Opisał, że w spotkaniu zorganizowanym przez Janusza Kowalskiego u ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry był razem z Pawłem Kukizem. Kukiz odniósł się do słów Tyszki na platformie X.

Tyszka o propozycji "skorzystania z Funduszu Sprawiedliwości". Kukiz: Nie zanotowałem, ale nie wykluczam

"Takie spotkanie – jako jedno z kilku w latach 2015-2021 – było, jednak nie zanotowałem sytuacji, w której Janusz Kowalski składałby jakieś propozycje związane z finansami. Ale nie wykluczam, że to mogło mieć miejsce" – oświadczył. Tłumaczył, że dla niego "kluczowa była wówczas ustawa o sądach pokoju" i "na tym się skupił".

"Nigdy w polityce nie interesował mnie temat finansów i być może z tego powodu nie zwróciłem uwagi na ewentualne rozmowy w tej kwestii" – stwierdził Kukiz. "Z ust Ziobry usłyszałem, że oni mają lepszy projekt i nie optują za moim. Uważali, że projekt Patryka Jakiego jest lepszy" – dodał.

"Pamiętam też, że z jednego ze spotkań Stanisław Tyszka wyszedł wzburzony, rzucił wtedy do mnie: «chodźmy stąd, to są złodzieje». Gdybym usłyszał taką propozycję pobrania pieniędzy ze środków publicznych na autopromocję, odmówiłbym" – zapewnił Kukiz.

Ocenił, że "problem wykorzystywania środków publicznych do marketingu politycznego to już norma od wielu lat". "Dotyczy równie PiS jak i PO – ot, choćby w przypadku rozdzielania funduszy z KPO, gdzie główną grupę beneficjentów stanowił elektorat życzliwy KO. Powinno się tym zainteresować, by w prawie nie było luk, które umożliwiają takie działanie" – wskazał.

Tomczyk zawiadamia prokuraturę, Kowalski pozywa Tyszkę

Wcześniej w reakcji na słowa Tyszki wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk (Koalicja Obywatelska) oświadczył w serwisie X, że składa "zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Janusza Kowalskiego oraz innych obecnych przy tej rozmowie polityków PiS".

Z kolei Janusz Kowalski przekazał, że oskarży Tyszkę o zniesławienie. "Kłamstwo nigdy nie korzysta z ochrony prawnej. Wkrótce już oskarżony Tyszka odpowie za swoje kłamliwe oszczerstwa" – napisał.

Sejm zgodził się na zatrzymanie i areszt dla Ziobry

Po tym, jak w piątek (7 listopada) Sejm zgodził się na uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i aresztowanie Zbigniewa Ziobry, ABW dostała zadanie doprowadzenia byłego ministra sprawiedliwości do prokuratury. Polityka nie ma w Polsce, przebywa w Budapeszcie.