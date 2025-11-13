Groźny turecki gangster zatrzymany w Warszawie. Miał przy sobie broń

Międzynarodowa współpraca służb i działania operacyjne funkcjonariuszy pionu kryminalnego Komendy Stołecznej Policji doprowadziły do zatrzymania 43-letniego obywatela Turcji. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu mężczyzna jest łączony z zabójstwami, porwaniami oraz zbrojnymi atakami w Stambule.

Z ustaleń policjantów wynika, że zatrzymany był członkiem stambulskiej mafii. W momencie zatrzymania znaleziono przy nim naładowaną broń palną oraz 26 sztuk amunicji. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście, stosując wobec 43-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Stołecznej Policji tropią na co dzień najgroźniejszych przestępców, którzy ukrywają się przed odpowiedzialnością za swoje czyny. Ci sami funkcjonariusze w ostatnim czasie wpadli na trop groźnego przestępcy z Turcji, który przyjechał do Warszawy. Ustalili, że 43-latek jest poszukiwany przez tureckie organy ścigania.

Kluczowa w tej sprawie okazała się współpraca stołecznych policjantów z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA). Działania prowadzono wielotorowo. Opierały się na międzynarodowej wymianie informacji ze stroną turecką. 43-latek był poszukiwany czerwoną notą, wydaną przez Interpol, jako osoba niebezpieczna.

Stołeczni kryminalni przy wsparciu Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji zatrzymali mężczyznę przed jedną z restauracji przy ulicy Żurawiej w centrum Warszawy. Wdrożono szczególne procedury bezpieczeństwa z uwagi na fakt, że mężczyzna mógł być uzbrojony i próbować uciekać za wszelką cenę.

Obywatel Turcji trafił do komendy przy ulicy Wilczej. Z ustaleń śledczych wynika, że przyjechał on do Polski z Europy Zachodniej kilkanaście dni wcześniej.

Akta sprawy przekazano do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście, gdzie 43-latek usłyszał zarzuty za posiadanie broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia.

