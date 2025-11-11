Polak wzywał do zabijania polityków. Niemieckie służby w akcji

Jak przekazała Prokuratura Federalna w Karlsruhe, Martin S. publikował "wyroki śmierci wydane przez niego samego", a także informacje obejmujące wrażliwe dane osobowe potencjalnych ofiar.

Działalność Martina S. nie ograniczała się jednak wyłączne do tego. Polak miał organizować zbiórkę środków w postaci kryptowalut, które miały stanowić nagrodę za zabójstwa.

Kim jest sprawca?

Groźby i zbiórka pieniędzy to nie wszystko. Mężczyzna miał również publikować w tzw. darknecie instrukcje dotyczące konstruowania ładunków wybuchowych.

Dalsza działalność Martina S. została udaremniona przez niemieckiego służby. W zatrzymaniu brały udział jednostki specjalne. Polakowi zarzuca się finansowanie terroryzmu, podżeganie do popełnienia poważnego przestępstwa zagrażającego państwu, a także niebezpieczne rozpowszechnianie danych osobowych.

Jak poinformowała niemiecka telewizja ARD, zatrzymany miał związki z ekstremistycznym skrzydłem niemieckiego ruchu Obywatele Rzeszy.

Deutsche Welle podaje, że Martin S. był znany niemieckim służbom bezpieczeństwa już od 202 roku. Mężczyzna zwrócił na siebie uwagę aktami nieposłuszeństwa podczas protestów przeciwko obostrzeniom pandemicznym.

Niemieckie władze delegalizują kolejną organizację

W 2023 roku niemieckie służby rozbiły grupę Artgemeinschaft, którą oskarża się o propagowanie neonazizmu.

Artgemeinschaft zostało zakwalifikowane przez niemiecki Federalny Urząd Ochrony Konstytucji jako ugrupowanie "skrajnie prawicowe i antysemickie". Niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser ogłosiła decyzję o delegalizacji grupy. W uzasadnieniu decyzji podkreślono, że organizacja ma charakter jednoznacznie neonazistowski, rasistowski, ksenofobiczny i antydemokratyczny.

Policja przeszukała nad ranem mieszkania 39 członków grupy. Łącznie akcja objęła dwanaście niemieckich landów. – Delegalizując Artgemeinschaft, zakazujemy działalności sekciarskiego, wyraźnie rasistowskiego i antysemickiego ugrupowania – przekazała Faeser.

