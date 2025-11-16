Żurek ze słoika

PODSŁUCHANE Co to jest, Waldek? Co ty mi tu za słoiki przyniosłeś?
Z żurkiem, Donald.
Zwariowałeś? Będę jakiś żur ze słoika jadł? Mnie tu obiady od Gesslerowej przynoszą, nie jakieś słoiki…
Ale przecież pokazywałeś, że żurek jesz i że niezły, to pomyślałem…
Ty serio wierzysz w to, co polityk na filmiku pokazuje?
Nie każdemu bym uwierzył, ale tobie…
Nie wiem, jak ty w tym sądzie pracowałeś z takim podejściem. Zapamiętaj sobie: po żurku to ja mam zawsze odruch wymiotny. A na tym filmiku to naprawdę grzybowa była.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
