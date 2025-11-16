Kraj
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Żurek ze słoika

Dodano: 
Premier Donald Tusk (L) oraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek (2L) podczas posiedzenia rządu
Premier Donald Tusk (L) oraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek (2L) podczas posiedzenia rządu Źródło: PAP / Leszek Szymański
PODSŁUCHANE Co to jest, Waldek? Co ty mi tu za słoiki przyniosłeś?

Z żurkiem, Donald.

Zwariowałeś? Będę jakiś żur ze słoika jadł? Mnie tu obiady od Gesslerowej przynoszą, nie jakieś słoiki…

Ale przecież pokazywałeś, że żurek jesz i że niezły, to pomyślałem…

Ty serio wierzysz w to, co polityk na filmiku pokazuje?

Nie każdemu bym uwierzył, ale tobie…

Nie wiem, jak ty w tym sądzie pracowałeś z takim podejściem. Zapamiętaj sobie: po żurku to ja mam zawsze odruch wymiotny. A na tym filmiku to naprawdę grzybowa była.

Dołącz do akcjonariuszy Do Rzeczy S.A.
Roczna subskrypcja gratis.
Szczegóły: platforma.dminc.pl

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także