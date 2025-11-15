Interpol ściga polskiego rapera. Jongmen udzielił wywiadu

Muzyk, który od kilku lat mieszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jest podejrzany o handel narkotykami. Brzeziński jest poszukiwany od marca 2022 r., jednak do tej pory nie udało się go zatrzymać.

Nie oznacza to jednak, że miejsce jego pobytu nie jest znane. Choć ciążą na nim poważne zarzuty i groźba ekstradycji, Jongmen nie stroni od mediów społecznościowych, w których chętnie pokazuje, jakie prowadzi życie. Artysta przebywa obecnie w Dubaju, gdzie korzysta ze znacznego majątku i regularnie dzieli się na swoich profilach zdjęciami z siłowni, luksusowych apartamentów czy nagraniami z sesji muzycznych.

Jongman udzielił wywiadu

Mężczyzna potwierdził w rozmowie z serwisem Kryminalna Polska potwierdził, że wie o wystawieniu za nim czerwonej noty Interpolu. Jak dodał, jego zatrzymanie w Dubaju oznaczałoby dla niego pobyt w areszcie do czasu rozpoznania sprawy ekstradycyjnej.

– Jest ta czerwona nota. Oczywiście jak będę gdziekolwiek zatrzymany tutaj na miejscu, będą musieli skierować mnie do aresztu i tam będę czekał na proces – mówił.

Oprócz informacji przekazywanych przez Interpol, z których wynika, że raper jest poszukiwany za udział w obrocie znacznymi ilościami narkotyków, to w mediach pojawiały się też wzmianki o potencjalnych wyłudzeniach VAT. Sam Brzeziński utrzymuje, że nie poinformowano go o żadnym takim postępowaniu w Polsce.

Czerwona nota Interpolu

Czerwona nota, jaką wystawiono za Brzeziński, to najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań. Jednocześnie stanowi znak dla służb na całym świecie, że podejrzany, którego ściga Interpol, mógł dopuścić się poważnych przestępstw (zabójstwo, rozbój, handel narkotykami etc.).

Czerwona nota stanowi międzynarodową podstawę do zatrzymania i rozpoczęcia procedury ekstradycji w niemal każdym kraju. Tego typu alert jest stosowany jedynie wobec osób podejrzewanych o najpoważniejsze przestępstwa i wskazuje, że są one uznawane za szczególnie groźne.

Czytaj też:

Groźny turecki gangster zatrzymany w Warszawie. Miał przy sobie brońCzytaj też:

800 zł i 200 dolarów za ucieczkę podpalacza Marywilskiej. Pomagali Ukraińcy