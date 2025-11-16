Gdzie strategia dla sądownictwa?

NOTATNIK MALKONTENTA Odmowa prezydenta podpisania nominacji na nowe stanowiska dla 46 sędziów wzbudziła wielkie poruszenie, a przecież nie bardzo jest się czym ekscytować.

Po pierwsze – nominacje sędziowskie są wyłączną kompetencją prezydenta, co całkiem jasno stwierdza konstytucja w art. 179.