Gdzie strategia dla sądownictwa?
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Gdzie strategia dla sądownictwa?

Łańcuch sędziowski, zdjęcie ilustracyjne
Łańcuch sędziowski, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Leszek Szymański
NOTATNIK MALKONTENTA Odmowa prezydenta podpisania nominacji na nowe stanowiska dla 46 sędziów wzbudziła wielkie poruszenie, a przecież nie bardzo jest się czym ekscytować.

Po pierwsze – nominacje sędziowskie są wyłączną kompetencją prezydenta, co całkiem jasno stwierdza konstytucja w art. 179.

