Gdzie strategia dla sądownictwa?

NOTATNIK MALKONTENTA Odmowa prezydenta podpisania nominacji na nowe stanowiska dla 46 sędziów wzbudziła wielkie poruszenie, a przecież nie bardzo jest się czym ekscytować.
Po pierwsze – nominacje sędziowskie są wyłączną kompetencją prezydenta, co całkiem jasno stwierdza konstytucja w art. 179.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
