Od deski do deski!

Z INNEJ PERSPEKTYWY Sześćdziesiąt lat temu polscy biskupi napisali do biskupów niemieckich w słynnym liście orędziu: "Udzielamy wybaczenia i prosimy o nie".
W powszechnej opinii historyków zajmujących się dziejami relacji polsko-niemieckich w XX w. list z 18 listopada 1965 r. powinien być uważany za początek drogi do pojednania polsko-niemieckiego.
Jednak autorzy orędzia nie używali słowa "pojednanie". Mówili o "dialogu", który – jak zaznaczał kard. Stefan Wyszyński, prymas Polski i jeden z głównych współautorów listu – z pewnością nie będzie łatwy.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
