Zaskakujący ruch ministra. Zwrócił się do ABW

O zaskakującym ruchu szefa MAP informuje w poniedziałek Radio ZET.

Wojciech Balczun chce być sprawdzony przez służby. Zwrócił się do ABW

Rozgłośnia przypomina, że przed dołączeniem do gabinetu Donalda Tuska Wojciech Balczun przez cztery miesiące stał na czele Agencji Rozwoju Przemysłu. Obejmując w lipcu funkcję w rządzie z automatu otrzymał poświadczenie bezpieczeństwa, na podstawie którego uzyskał dostęp do materiałów ściśle tajnych. Oznacza to, iż nie musiał przechodzić całej procedury sprawdzającej i składać tzw. ankiety bezpieczeństwa osobowego.

Jak jednak wynika z ustaleń dziennikarza rozgłośni, minister taką ankietę chce złożyć. Zwrócił się już nawet w tej sprawie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W praktyce oznacza to, że minister aktywów państwowych na własne życzenie poda wszelkie szczegóły ze swojego prywatnego i zawodowego życia.

"Doniesienia medialne" nt. ministra

Dlaczego Bałczun zdecydował się na taki krok? Informatorzy Radia ZET twierdzą, że w piśmie do ABW minister uzasadnił swoją prośbę "pojawiającymi się doniesieniami medialnymi". Nie wyjaśnił, o jakie konkretnie publikacje chodzi. Rozgłośnia przypomina tu m.in. informację podaną przez TVN24 w sierpniu tego roku. Według doniesień stacji, w 2019 roku Balczun był na Ukrainie wspólnikiem spółki, w której udziały miał biznesmen podejrzany o działanie w grupie przestępczej.

"Minister swoje udziały w tej spółce umorzył w 2023 roku i miał nie otrzymać żadnych pieniędzy z tytułu jej działalności. Według osób z kręgów zbliżonych do szefa resortu aktywów państwowych Balczun, kiedy szefował Kolejom Ukraińskim, miał był obiektem nacisków i prowokacji ze strony nieprzychylnych mu ukraińskich środowisk polityczno-biznesowych" – czytamy.

