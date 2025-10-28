"Brak zaufania do Kosiniaka-Kamysza". Nowy ruch rządu

Rząd zajmie się projektem rozporządzenia ws. ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy (tzw. instrument SAFE). Pełnomocnikiem ma zostać sekretarz albo podsekretarz stanu w KPRM.

Planowane działania krytykują politycy Prawa i Sprawiedliwości.

"Ciąg dalszy niezrozumiałych decyzji rządu ws. SAFE – programu unijnych pożyczek, w ramach którego zaciągniemy dług na zakup uzbrojenia. Rada Ministrów ma utworzyć stanowisko Pełnomocnika ds. SAFE, który będzie koordynować działania rządu (w tym MON) w obszarze pożyczek" – napisał na portalu X europoseł PiS Michał Dworczyk. "Ustanowienie jednego punktu kontaktowego, który wspierałby polski przemysł w pozyskiwaniu środków i informował obywateli o SAFE byłby nawet dobrym pomysłem. Skoro ani Donald Tusk ani Władysław Kosiniak-Kamysz nie mieli dotychczas czasu aby powiedzieć Polakom na co wezmą w ich imieniu 180 mld zł pożyczek, rozumiem, że zadanie to weźmie na siebie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka" – dodał były szef KPRM.

Dworczyk stawia cztery pytania

Michał Dworczyk zwrócił uwagę, że "stanowisko Pełnomocnika ma być utworzone w IV kw. tego roku, a do 30 listopada rząd ma złożyć do Komisji Europejskiej listę projektów, które mają zostać dofinansowane". "Jak słychać w kuluarach, wnioski są przygotowywane pospiesznie, a dotychczas podmioty PGZ nie radziły sobie z wnioskami o dofinansowanie międzynarodowe czy krajowe najlepiej" – czytamy.

Europoseł zadał kilka pytań, na które – jego zdaniem – odpowiedzi powinni udzielić premier Donald Tusk, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów Andrzej Domański, a także szef MAP Wojciech Balczun, choć – jak zauważył – zapewne "zajmuje się tym już min. Sobkowiak-Czarnecka".

"1) Czy planujecie zastąpić finansowanie z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych pożyczkami zaciągniętymi w ramach SAFE?

2) Czy pożyczki z SAFE zostaną przeznaczone na zakupy i inwestycje w polskim przemyśle obronnym? Jeżeli tak to w jakim stopniu realne zyski z tych projektów pozostaną w Polsce?

3) Czy Siły Zbrojne RP i polski przemysł obronny będą wyłącznym beneficjentem środków z SAFE?

4) Czy można liczyć na szczegółową informację na ten temat dla obywateli RP albo przynajmniej parlamentarzystów na pilnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony Narodowej?" – czytamy we wpisie.

"Spytałbym się jeszcze o otwartą informację nt. możliwości pozyskania środków z SAFE dla polskich przedsiębiorców, ale już kilkukrotnie podnosiłem ten temat i najwyraźniej MON nie zamierza nic zrobić w tej sprawie" – dodał Michał Dworczyk.

Błaszczak: To pokazuje brak zaufania do Kosiniaka-Kamysza

Do sprawy odniósł się również szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. Polityk zwrócił uwagę na status wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

"Powołanie pełnomocnika w KPRM pokazuje brak zaufania do ministra Kosiniaka-Kosiniaka. Dodatkowo, skoro rząd utrzymywał, że to Polska jest inicjatorem funduszu SAFE to dlaczego pełnomocnik jest powoływany dopiero teraz? Zanim pełnomocnik rozpocznie swoją działalność, środki z pierwszego czyli kluczowego etapu programu, który zakłada możliwość realizacji zamówień indywidualnych zostaną już de facto rozdzielone" – napisał na portalu X Błaszczak.

"Niestety, to tylko pokazuje skalę chaosu i braku pomysłu rządu na efektywne wykorzystanie środków z mechanizmu SAFE. Po raz kolejny ponawiam swój apel o rozpoczęcie rzetelnej i merytorycznej debaty z udziałem ośrodka prezydenckiego i opozycji na temat wykorzystania funduszu" – dodał.

