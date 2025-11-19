Zmiany na granicy z Polską i Węgrami. Komunikat ukraińskich służb

Poinformował o tym w środę (19 listopada) rzecznik prasowy Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrij Demczenko. Podkreślił, że system ten nie obejmuje jeszcze wszystkich przejść granicznych ze Słowacją i Rumunią, ale procedury zostały już zakończone na granicy z Polską i Węgrami.

Demczenko przekonywał, że wdrożenie tego systemu nie wpłynie na natężenie ruchu pasażerskiego. Istniały bowiem obawy o tworzenie się kolejek na przejściach granicznych ze względu na konieczność podania danych biometrycznych.

Ukraina wprowadza unijny system EES. Działa na granicy z Polską i Węgrami

Wdrażanie nowego cyfrowego systemu wjazdu i wyjazdu EES (z ang. entry/exit system) na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej i strefy Schengen rozpoczęło się 12 października. To nowe narzędzie zarządzania granicami, mające umożliwić rejestrowanie obywateli państw spoza UE.

System EES to zautomatyzowana, scentralizowana baza danych przeznaczona do elektronicznego śledzenia przekraczania granic bez konieczności stemplowania paszportów. Ma na celu usprawnienie odpraw granicznych i zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zbieranie danych biometrycznych, takich jak odciski palców i zdjęcia podróżujących.

Okres przejściowy potrwa sześć miesięcy

Służby graniczne państw członkowskich UE wdrażają system stopniowo w ciągu sześciomiesięcznego okresu przejściowego. Jego pełne działanie na wszystkich granicach Unii zaplanowano do 10 kwietnia 2026 r.

Docelowo EES ma ułatwić wprowadzenie europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) dla osób zwolnionych z obowiązku wizowego (odpowiednika amerykańskiego systemu ESTA). Jego uruchomienie Komisja Europejska planuje na czwarty kwartał przyszłego roku.

