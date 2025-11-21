Kto zastąpi Nawrockiego w IPN? Sejm podjął decyzję

Jednym z punktów ostatniego dnia posiedzenia Sejmu był wybór nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatem na to stanowisko był zarekomendowany przez Kolegium IPN Karol Polejowski. Podczas głosowania posłowie odrzucili tę kandydaturę.

"Za" głosowało 201 parlamentarzystów, "przeciw" – 227, a sześciu wstrzymało się od głosu. Przeciw kandydaturze Polejowskiego opowiedziała się zasadnicza część koalicji rządzącej. Wyjątek stanowiło dwóch posłów Koalicji Obywatelskiej (Jakub Rutnicki i Piotr Borys) oraz Urszula Nowogórska z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Karol Polejowski pełni obowiązki prezesa IPN po objęciu przez Karola Nawrockiego urzędu prezydenta. Zgodnie z ustawą o IPN, prezesa Instytutu powołuje i odwołuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Senatu, na wniosek Kolegium IPN, które zgłasza kandydata spoza swego grona.

Człowiek Nawrockiego?

Dziennik "Rzeczpospolita" opisał, że Karola Polejowskiego na swojego następcę miał wskazać sam Karol Nawrocki. Polejowski kieruje obecnie Instytutem Pamięci Narodowej, mając pełnomocnictwa w sprawach administracyjnych i finansowych. W środowisku IPN uchodzi za osobę blisko związaną z Nawrockim, choć – jak stwierdzili rozmówcy gazety – "nie ma silnego zaplecza politycznego" i jego kandydatura może nie uzyskać poparcia w parlamencie.

"Rz", powołując się na nieoficjalne rozmowy, stwierdziła również, że większość polityków Prawa i Sprawiedliwości wolałaby na tym stanowisku widzieć dr. Mateusza Szpytmę, obecnego wiceprezesa Instytutu, który rzekomo mógłby uzyskać poparcie części PSL.

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu został powołany 19 stycznia 1999 r. na mocy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. 27 stycznia 2022 r. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o IPN, która obowiązuje obecnie.

