Aborcja i związki partnerskie. Jest zapowiedź Czarzastego

O powrót do tematu aborcji Włodzimierz Czarzasty odniósł się w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Ze słów marszałka Sejmu wynika, iż chciałby, aby wcześniej posłowie zajęli się kwestią związków partnerskich. Jak podkreślił, koalicja rządząca robi wszystko, aby w tej sprawie się dogadać i przypomniał, że takie porozumienie już nastąpiło.

Czarzasty: Najpierw ustawa o związkach partnerskich

Polityk zapowiedział, że projekt ustawy o statusie osoby najbliższej i umowie o wspólnym pożyciu rząd skieruje do Sejmu do końca roku. – Tak wynika z moich rozmów z minister Katarzyną Kotulą, oraz ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciejem Berkiem – powiedział.

Odnosząc się do kwestii aborcji Czarzasty wyraził pogląd, że dobrym czasem na wznowienie rozmów w tej sprawie z szefową komisji nadzwyczajnej Dorotą Łobodą z Koalicji Obywatelskiej będzie początek przyszłego roku. Marszałek nie chce, żeby projektu dotyczące aborcji i związków partnerskich były procedowane w jednym okresie.

Ustawy aborcyjne utknęły w komisji nadzwyczajnej

Przypomnijmy, że sejmowa komisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektów aborcyjnych nie zebrała się od lipca ubiegłego roku. To właśnie to gremium miało prowadzić prace nad czterema projektami: Lewicy, który zakłada częściową dekryminalizację aborcji, Lewicy i KO, wprowadzające legalizację aborcji do 12 tygodnia ciąży oraz projekt Polski 2050 i PSL, zakładający powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego.

W ubiegły wtorek posłowie zdecydowali o wyborze Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu. Lider Lewicy, zgodnie z umową koalicyjną, zastąpił na tej funkcji Szymona Hołownię z Polski 2050.

Wybór drugiej osoby w państwie przebiegł jednak w burzliwej atmosferze. W głosowaniu udział wzięło 447 posłów. "Za" było 236, "przeciw" 209, od głosu wstrzymało się dwóch. Włodzimierz Czarzasty był jedynym kandydatem. Po ogłoszeniu wyników przez wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego, posłowie PiS zaczęli skandować "precz z komuną".

