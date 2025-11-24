"Mam fobię". Czarzasty zdradził swoją tajemnicę

Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, odniósł się w Polsat News do doniesień mediów, dotyczących tego, że to wicemarszałek Szymon Hołownia będzie reprezentował Sejm za granicą.

– Musimy się spotkać. Wydyskutujemy zakres obowiązków taki, który będzie panu marszałkowi odpowiadał. Będę go prosił, żeby wziął w ramach swoich obowiązków również część spraw zagranicznych – powiedział.

Włodzimierz Czarzasty poinformował przy tym, iż "wszyscy wiedzą, trzeba mówić o swoich ułomnościach".

– Nie lubię latać. Mam fobię – przyznał.

RMF FM podało kilka dni temu, że w sprawach międzynarodowych Sejm nadal będzie reprezentowany przez Szymona Hołownię. – Powód jest bardzo prosty: Włodek po prostu boi się latać. W przeszłości miał jakiś incydent w trakcie lotu, chyba jakieś awaryjne lądowanie. Od tamtej pory nie wsiada do samolotu – powiedział dziennikarzom jeden z ważnych polityków Lewicy.

Potwierdzają to sejmowe statystyki, które opublikowało radio. Wynika z nich, że Włodzmierz Czarzasty jest jedynym zasiadającym członkiem prezydium Sejmu, który jeszcze jako wicemarszałek nie odbył ani jednego lotu zarówno krajowego, jak i zagranicznego.

Czarzasty wybrany na nowego marszałka Sejmu

Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), dotychczasowy wicemarszałek Sejmu, został we wtorek wybrany na nowego marszałka Sejmu. Zastąpił na tym stanowisku lidera Polski 2050 Szymona Hołownię. Za wyborem Włodzimierza Czarzastego głosowały kluby KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. Przeciw byli politycy PiS, Konfederacji oraz koła Razem.

Zmiana na stanowisku marszałka Sejmu w połowie kadencji to realizacja umowy koalicyjnej, jaką zawarli jesienią 2023 roku liderzy ugrupowań tworzących rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska.

