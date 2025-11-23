Czarzasty podtrzymuje decyzję Hołowni. "Nie można tak traktować ludzi"

W sobotę europoseł Grzegorz Braun zorganizował wiec w pobliżu Muzeum Auschwitz-Birkenau. Podczas swojego wystąpienia mówił, że "teren niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau jest to strefa de facto eksterytorialna". – To już nie jest państwo polskie, niepodległe, na terenie którego Polacy są suwerenni i wolni – przekonywał.

W niedzielę w Poznaniu do tej wypowiedzi odniósł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. – Jednoznacznie potępiam to, co wczoraj zdarzyło się w Oświęcimiu. To, co pan poseł Braun wyczynia, jaki ma stosunek do Żydów, jest skandalem po prostu –powiedział.

Lider Nowej Lewicy ocenił, że nie chodzi tylko o stosunek do jednego narodu. – Nie można tak traktować po prostu ludzi tylko dlatego, że według Brauna są inni od niego. W związku z tym, podtrzymam decyzję marszałka Szymona Hołowni o niewpuszczaniu pana Brauna do Sejmu – zapowiedział Czarzasty.

Marszałek przekonywał, że "wszystkie konflikty biorą się od słowa, od nienawiści, od tego, że jedni chcą więcej niż im się należy". Dodał przy tym, że konflikt rosyjsko-ukraiński, "również zaczynał się od słów".

Hołownia wprowadza zakaz dla Brauna

Europoseł Grzegorz Braun nie będzie wpuszczany na teren Sejmu – poinformował w czerwcu ówczesny marszałek Sejmu Szymon Hołownia. "Europoseł Braun, który zniszczył dziś w naszym budynku wystawę, i został z niego wyprowadzony przez strażników, ma od dziś zakaz wstępu do polskiego parlamentu" – przekazał na platformie X Hołownia. Jak dodał, "nie ma miejsca dla chuliganów w Sejmie".

Co się stało? Europoseł zniszczył tablice będące elementem wystawy w Sejmie poświęconej kwestiom środowiska LGBT – wystawę organizacji "Tęczowe Opole".

