Partia Brauna chce od MSZ Rosji i Polski deeskalacji. TVP Info: Prorosyjski apel

Ugrupowanie Konfederacja Korony Polskiej wystosowało listy do ministrów Sikorskiego i Ławrowa, wzywając do zaniechania wrogich działań. – Nic nie jest stracone przez pokój, wszystko może być stracone w wojnie – powiedział na konferencji prasowej poseł Włodzimierz Skalik, informując, że tymi słowami papieża Piusa XII Korona otworzyła oba listy.

Inicjatywa nie spotkała się z przychylną reakcją TVP Info. Tekst na ten temat został zatytułowany "Prorosyjski apel posłów Brauna. Politycy napisali do Ławrowa i Sikorskiego". W artykule nie wskazano na czym polega "prorosyjskość", przypomniano natomiast, że KPP opowiada się za wyjściem Polski z Unii Europejskiej, a Grzegorz Braun powiedział, że UE to projekt "wrogi wobec narodu polskiego".

Listy do szefów MSZ Rosji i Polski

Politycy Konfederacji Korony Polskiej skierowali listy do ministrów spraw zagranicznych Rosji i Polski. Wobec Moskwy wyrazili stanowczy protest przeciwko usunięciu polskich symboli – płaskorzeźby Orderu Virtuti Militari i Krzyża Kampanii Wrześniowej z Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu. Z kolei Warszawa niepotrzebnie ich zdaniem zdecydowała się na zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Gdańsku. Prawicowe ugrupowanie apeluje o deeskalację napięć i powrotu do dialogu między Warszawą a Moskwą. Politycy Korony mocno zaakcentowali konieczność ochrony miejsc pamięci i rzecz najważniejszą – zachowania pokoju między Rosją a Polską.

Przedstawiciele Korony swój list do ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa. Braun i jego kompani podkreślili, że decyzja władz rosyjskich godzi w pamięć polskich żołnierzy i podważa podstawy wzajemnego poszanowania między narodami. Parlamentarzyści wezwali Rosjan do zatrzymania spirali napięć i utrzymanie cywilizacyjnego standardu w traktowaniu miejsc pamięci. Korona oczekuje od strony rosyjskiej przywrócenia polskich symboli na cmentarzu katyńskim.

Osobny list politycy Konfederacji Korony Polskiej wysłali do wicepremiera, szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego. "[...] Wzywamy Pana, żeby porzucił Pan doraźne impulsy retorsji, ale kierował się długofalową polską racją stanu, rozumianą jako przetrwanie i rozwój polskiego narodu, co w najbliższym czasie oznacza przede wszystkim utrzymanie pokoju, zamiast generowania coraz ostrzejszych aktów wzajemnej wrogości wobec Rosji" – postulują w piśmie. apelując o niezamykanie konsulatu w Gdańsku również dlatego, że zaszkodzi to Polakom mieszkających w Rosji.

Konfederacja Korony Polskiej apeluje o zaprzestanie wrogich działań

"Pozytywne rozwiązanie problemów w relacjach polsko-rosyjskich leżą na ścieżce działań dyplomatycznych – nie ścieżce wojennej" – napisał na X lider partii polski poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Braun.

Szczegóły inicjatywy posłowie klubu parlamentarnego Konfederacji Korony Polskiej przedstawili na konferencji prasowej w Sejmie. Głos zabrali m.in. Włodzimierz Skalik, Roman Fritz oraz Sławomir Zawiślak.

Po dostarczeniu adresatom pisma zostały opublikowane w social mediach.

