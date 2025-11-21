"Targowica". Polityk PSL uderza w Brauna

Politycy Konfederacji Korony Polskiej wystosowali listy do ministrów spraw zagranicznych Rosji i Polski – Siergieja Ławrowa i Radosława Sikorskiego, wzywając do zaniechania wrogich działań. Wobec Moskwy wyrazili stanowczy protest przeciwko usunięciu polskich symboli – płaskorzeźby Orderu Virtuti Militari i Krzyża Kampanii Wrześniowej z Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu.

Zdaniem Brauna i jego współpracowników, Warszawa z kolei niepotrzebnie zdecydowała się na zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Gdańsku. Prawicowe ugrupowanie apeluje o deeskalację napięć i powrotu do dialogu między Warszawą a Moskwą. Politycy Korony mocno zaakcentowali konieczność ochrony miejsc pamięci i rzecz najważniejszą – zachowania pokoju między Rosją a Polską.

Zgorzelski: Braun postanowił reaktywować konfederację targowicką

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

"Konfederata Grzegorz Braun pisząc list do Siergieja Ławrowa najwyraźniej postanowił reaktywować konfederacje targowicką" – napisał na portalu X polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego.

"Widać marzy o roli magnata-oligarchy chodzącego na pasku cara Putina. Mamy teraz czas na przyjrzenie się własnymi oczyma, czy na prawicy znajdą się ochotnicy na przystąpienie do reaktyowowanej przez Brauna konfederacji targowickiej" – czytamy we wpisie.

Jak podkreślił Zgorzelski, "233 lata temu zdrajcy też podpisywali wyrok na ojczyznę mając na ustach hasła pełne bogojczyznianych frazesów".

twitter

Ugrupowanie Brauna z największym skokiem poparcia

Tymczasem, jak wynika z nowego badania opinii publicznej IBRiS, przeprowadzonego dla Onetu, partia Grzegorza Brauna zanotowała najwyższy wzrost poparcia spośród wszystkich ugrupowań.

Koalicja Obywatelska zdobyła 31,5 proc. poparcia. To więcej o 1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Chęć oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 27,6 proc. respondentów. Oznacza to nieznaczny wzrost poparcia – o 0,3 pkt proc.

Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem 14,1 proc. (bez zmian). Na czwartej pozycji uplasowała się właśnie Konfederacja Korony Polskiej z poparciem 7,3 proc. (wzrost o 1,2 pkt proc.). Sondaż pokazuje, że do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica, która może liczyć na 7 proc. głosów (spadek o 0,1 pkt proc.).

Natomiast poniżej progu wyborczego znalazłyby się: Polskie Stronnictwo Ludowe – 3,9 proc. (-0,7 pkt proc.), partia Razem – 3,6 proc. (+0,7 pkt proc.), Polska 2050 – 0,7 proc. (-0,9 pkt proc.). Opcję "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 4,3 proc. ankietowanych (mniej o 1,3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim pomiarem).

Czytaj też:

Partia Brauna chce od MSZ Rosji i Polski deeskalacji. TVP Info: Prorosyjski apelCzytaj też:

Zaskakujące nagranie Czarneckiego z Braunem. "Jak widać, są różnice"