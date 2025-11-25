"Zachowaj zimną krew!". Ważny apel policji

"Komenda Główna Policji ostrzega przed przestępcami podszywającymi się pod insp. Konrada Krakowiaka – Zastępcę Dyrektora Biura Kryminalnego KGP" – czytamy na oficjalnym profilu polskiej Policji na platformie X.

Kolejne próby oszustw na policjanta. Mundurowi alarmują

W komunikacie mundurowi podkreślili, że szczególną ostrożność powinniśmy zachować w kontaktach telefonicznych i mailowych z osobami, które podają się za funkcjonariuszy bądź oferującymi usługi finansowe.

Co powinno wzbudzić nasze zaniepokojenie? Przede wszystkim, gdy nasz rozmówca prosi telefonicznie o udział w akcjach, zrobienie przelewu czy podanie kodu autoryzacyjngo. Policja nigdy nie prosi o wykonanie takich czynności. Funkcjonariusze ostrzegają również, aby nie dawać wiary numerowi telefonu, który wyświetla nam się na ekranie, ponieważ może on być fałszywy.

"W przypadku podejrzanego kontaktu rozłącz się, upewnij się, że połączenie zostało zakończone i powiadom Policję" – radzą mundurowi.

"B ądźmy czujni i nie dajmy się oszukać!"

Co zrobić, kiedy ktoś do nas dzwoni i informuje o nieautoryzowanych transakcjach? Przede wszystkim zachować zimną krew. "Nie podawaj danych, haseł ani kodów; nie działaj pod presją – przerwij rozmowę; zweryfikuj informację, dzwoniąc na 112 lub kontaktując się z najbliższą jednostką Policji;nie ujawniaj stanu finansów ani nie wykonuj przelewów na polecenie nieznajomych; ostrzeż bliskich – szczególnie osoby starsze" – apeluje policja.

