Tajemnicze spotkanie Żurka. Lista uczestników szokuje

O tajemniczym spotkaniu, do którego doszło w siedzibie warszawskiej prokuratury regionalnej poinformował jako pierwszy dziennikarz Telewizji Republika Marcin Dobski.

Babcia Kasia, Kijowski, Lempart i Kramek na spotkaniu z Żurkiem

Z przekazanych przez niego informacji wynika, że wśród uczestników spotkania znaleźli się m.in. Mateusz Kijowski, Marta Lempart, "Babcia Kasia", Paweł Kasprzak czy Bartosz Kramek.

Co ciekawe, o spotkaniu z ministrem sprawiedliwości informował w niedzielę za pośrednictwem mediów społecznościowych Paweł Kasprzak. "Jutro (24.11.25) spotkanie organizacji obywatelskich z Ministrem Żurkiem. Trzymam za niego kciuki, choć od spotkań konsultacyjnych robi mi się już słabo. Mam tam być" – napisał na Facebooku.

Rozmowy o odbudowie praworządności?

O wczorajszych rozmowach w prokuraturze napisał z kolei na platformie X jeden z uczestników spotkania.

"Ja też uczestniczyłem, choć nie zabierałem głosu. Spotkanie nie miało jakiegoś jednego, ściśle określonego tematu (poza ogólną odbudową praworządności). Różne NGO zwracały uwagę na dostrzegane przez siebie problemy, np. w zakresie postępowań wykroczeniowych przeciwko aktywistom" – poinformował Marcin Szwed, prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

W związku z ujawnieniem informacji o spotkaniu z aktywistami poseł Prawa i Sprawiedliwości Sebastian Kaleta zwrócił się do ministra Waldemara Żurka. W swojej interpelacji polityk zażądał przedstawienia pełnej listy uczestników spotkania, tematów rozmowy oraz informacji czy Prokuratorzy Generalni oraz ich nielegalni nominaci ingerują w postępowania karne osób, które były goszczone w prokuraturze.

