Ruszyła licytacja sukienki Pierwszej Damy. "Jest symbolem siły, dobroci i empatii"

Sukienka trafiła na aukcję Allegro z inicjatywy Pierwszej Damy. Jest to ta sama kreacja, którą Marta Nawrocka miała na sobie, gdy jej mąż wygrywał II turę wyborów.

"Jej wybór był szeroko komentowany, a sama sytuacja spotkała się z niezrozumieniem i hejtem, przynosząc Jej i Jej rodzinie wiele trudnych chwil.Gestem przekazania sukienki na cele charytatywne Pani Marta Nawrocka nadała całej historii zupełnie nowy wymiar. Sukienka, która stała się przedmiotem publicznej krytyki, dziś jest symbolem siły, dobroci i empatii (...) Wiele kobiet ma swoje ulubione kreacje, w których czuje się wyjątkowo i komfortowo — to w pełni naturalne. Teraz ta niezwykła sukienka może zyskać nowe życie, niosąc realną pomoc tym, którzy jej potrzebują" – można przeczytać w opisie aukcji.

Biała sukienka marki Swing Fashion ma rozmiar 36. "Kreacja marki Swing Fashion łączy w sobie klasyczną elegancję z nowoczesnym, subtelnym wyrazem.Jakość wykonania oraz dbałość o każdy detal nadają jej charakter godny najwyższych rangą uroczystości" – czytamy w opisie. Cena wywoławcza wynosiła 300 zł, a obecnie jest to już 3200 zł. Do końca aukcji zostało jeszcze 14 dni — potrwa do 10 grudnia.

Fundacja "Wstawaj Alicja"

Dochód licytacji zostanie przeznaczony dla podopiecznych Fundacji "Wstawaj Alicja". Są to osoby po urazach mózgu, bądź cierpią na poważne choroby. W fundacji mogą liczyć na pomoc w kwestiach rehabilitacji, leczenia i wsparcia psychologicznego.

Fundacja Wstawaj Alicja powstała dla 17-letniej Alicji Mazurek, która po wypadku samochodowym przez dwa lata walczyła o życie. Jej rodzina, aby jak najlepiej wesprzeć ją i osoby w podobnej sytuacji, wybudowała ośrodek rehabilitacyjny. Alicja zmarła w grudniu 2019 r., ale dzięki niej inne osoby mają szansę na pomoc. Dziś fundacja opiekuje się 140 osobami.

Marta Nawrocka walczy z hejtem

17 listopada Marta Nawrocka pojawiła się w Wiśle, gdzie zainaugurowała akcję pn. "Hejt? Nie, dziękuję!". W czasie inauguracji odbyły się panele dyskusyjne o hejcie oraz warsztaty dla dzieci, które miały pokazać, jak ranią słowa i jak ważne jest reagowanie, kiedy ktoś potrzebuje wsparcia. Nawrocka przypomniała, że fala nienawiści, z którą spotkała się jej rodzina, miała szczególnie bolesny wymiar. – W kampanii nasza rodzina szczególnie doświadczyła, czym jest hejt. Ja i mój mąż byliśmy przygotowani, ale nigdy nie pozwolimy na to, by w taki sposób atakowano dzieci, jak naszą córkę Kasię – podkreśliła.

W swoim przemówieniu Pierwsza Dama wróciła też do głośnej sytuacji, gdy została skrytykowana za to, że dwukrotnie wystąpiła w tej samej białej sukience. – Może pamiętacie, jaką falą hejtu w mediach społecznościowych wywołało to, że założyłam ją drugi raz, tak jak każda z nas – przypomniała. To właśnie ta sukienka stała się symbolem fundacji i została przekazana na licytację.

