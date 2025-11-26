Biskupi chcą wyjaśnień od rektora. Chodzi o materiał TVN24

Reportaż przedstawia historię 88-letniej kobiety, która na podstawie umowy zawartej z rektorem UKSW przekazała mu swoje mieszkanie w zamian za dożywotnią opiekę. Ks. Czekalski przekonuje, że działał zgodnie z prawem i wolą seniorki. Zapowiada też "stosowne kroki prawne" z uwagi na "naruszenie dóbr osobistych".

Umowa dożywocia między rektorem a 88-letnią kobietą

W reportażu "Superwizjera" TVN24 "Ksiądz rektor i pani Emilia" przedstawiono historię zawarcia umowy dożywocia między rektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. Ryszardem Czekalskim a 88-letnią kobietą – panią Emilią.

Według autora materiału, mimo iż rektor zobowiązał się do domowej opieki nad kobietą, ta od ponad roku przebywa w miejskim ośrodku opiekuńczym, który opłacany jest z jej własnej emerytury. Do tego umowa zawarta pomiędzy księdzem a seniorką miała zostać podpisana bez wiedzy jej rodziny oraz osób, które na co dzień faktycznie sprawowały nad nią opiekę. Zignorowany miał zostać również wcześniej spisany testament kobiety.

Na doniesienia medialne zareagowali w środę abp Adrian Galbas (Wielki Kanclerz UKSW) i biskup płocki Szymon Stułkowski (ks. prof. Czekalski jest inkardynowany do diecezji płockiej).

Ks. prof. Czekalski: Bezpodstawne ataki i oskarżenia

Rzecznicy archidiecezji warszawskiej i diecezji płockiej poinformowali we wspólnym oświadczeniu, że obydwaj hierarchowie zwrócili się do ks. Czekalskiego o złożenie wyjaśnień dotyczących historii opisanej w materiale medialnym TVN24.

Swoje oświadczenie opublikował także ks. prof. Czekalski. Stwierdził w nim, że reportaż zawiera "bezpodstawne ataki i oskarżenia oraz ogrom nieprawdziwych informacji", a tym samym uderza w dobre imię jego i pani Emilii. Zapowiedział też "stosowne kroki prawne" z uwagi na "naruszenie dóbr osobistych".

Czytaj też:

TVN zostanie sprzedany? Pojawiły się nowe informacjeCzytaj też:

To pytanie zirytowało Kaczyńskiego. "Nie jest pan od kontrolowania tego"