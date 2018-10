PKW podała frekwencję do godz. 17.00

Do godz. 16.00 odnotowano 595 incydentów wyborczych. Znaczna ilość przestępstw dotyczyła niszczenia kart do głosowania.

Kolejna konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej odbędzie się już po zakończeniu głosowania, o godz. 21:30.

Wcześniej Państwowa Komisja Wyborcza informowała, że do godziny 12:00 w całym kraju zagłosowało 15,62 proc. uprawionych. Karty do głosowania odebrało do południa prawie pięć milionów Polaków. Informowano wówczas również o 416 incydentach wyborczych, w tym 13 wstępnie zakwalifikowanych jako przestępstwa.