Działali na rzecz obcego wywiadu. ABW zatrzymała kolejne osoby

"Funkcjonariusze ABW zatrzymali kolejne osoby podejrzane o udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej. Wobec czterech z nich sąd – na wniosek prokuratury – zastosował środki izolacyjne" – poinformował w piątek za pośrednictwem platformy X Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

"To kolejny sukces polskich służb specjalnych w działaniach na rzecz naszego bezpieczeństwa "– stwierdził.

twitter

Zarzuty dla pięciu osób za działania na rzecz obcego wywiadu

W ramach śledztwa prowadzonego przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Lublinie funkcjonariusze ABW i policji w dniach 25-26 listopada 2025 r. zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy (Oleksandra S. i nieletnią Sofię Ch.) oraz trzech obywateli Białorusi (Viktoryię M., Antona M. i Uladzimira U.).

Zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty działania w 2024 r. na rzecz obcego wywiadu (art. 130 ust. 1 Kodeksu karnego). Działania podejrzanych miały polegać na nawiązaniu kontaktu z przedstawicielami obcego wywiadu za pośrednictwem komunikatora Telegram oraz wykonywaniu zleconych zadań, w tym przekazywaniu dokumentacji fotograficznej obiektów infrastruktury krytycznej i miejsc kluczowych dla bezpieczeństwa państwa. Za realizowane zadania podejrzani otrzymywali wynagrodzenia w kryptowalutach. Współpraca z obcym wywiadem jest zagrożona karą pozbawienia wolności od pięciu do 30 lat.

Wobec trzech podejrzanych (Viktoryi M., Oleksandra S. i Antona M.) Sąd Rejonowy Lublin-Zachód zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Wobec nieletniej Sofii Ch. zastosowano środek tymczasowy w postaci umieszczenia w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy. Natomiast w stosunku do podejrzanego Uladzimira U., z uwagi na zły stan jego zdrowia, prokurator zastosował nieizolacyjny środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju.

Czytaj też:

Kontrowersyjna decyzja sądu. Nie będzie aresztu dla Ukraińca z 46 paszportami