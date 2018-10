Publicysta "GPC": PiS nie przegrało z Koalicją Obywatelską, a z pewnym niemieckim portalem

Adrian Stankowski był gościem Karola Gaca w poranku „Siódma 9”. Publicysta "Gazety Polskiej Codziennie" stwierdził, że wczorajsze zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w sejmikach "ma gorzki posmak", ponieważ "w największych miastach nie przegrało z Koalicją Obywatelską, a z pewnym niemieckim portalem".

– Tutaj PiS okazał się nieodporny na medialne ciosy – ocenił i podkreślił, że jest to dla tej partii wielkie pole do refleksji. – Mam wrażenie, że politycy PiS nie doceniają roli mediów i wojny informacyjnej. Czas na jakieś decyzje. Jeśli czytać między wierszami to, co powiedział wczoraj prezes PiS, to chyba kierownictwo dojrzało do zmian na rynku medialnym w Polsce – stwierdził Stankowski.

O konieczności "wzięcia się za media" pisała dziś na portalu społecznościowym posłanka PiS Krystyna Pawłowicz, która TVN i Onet nazwała "partiami zewnętrznymi". "A teraz jednak CZAS NA MEDIA ! Moim zd. OPCJA ZERO na rynku RTV ! Odbudowa przez WYGASZENiE WSZYSTKICH wydanych KONCESJI rtv i budowa rynku na zasadach UE,takich,jak obowiązują np w Niemczech Repolonizacja i ucywilizowanie ! Dość zewn partii TVN czy onet !" – napisała Pawłowicz na Twitterze (pisownia oryginalna – red.).

