Organizował rosyjską siatkę szpiegowską w Polsce. Prokuratura ujawniła nazwisko

W toku śledztwa prowadzonego przez lubelski wydział PZ Prokuratury Krajowej prokuratorzy i funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zgromadzili materiał dowodowy pozwalający na identyfikację i przedstawienie zarzutów osobie kierującej zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze szpiegowsko-dywersyjnym, działającą na terytorium Polski na rzecz rosyjskiego wywiadu.

Prokuratura ujawniła, że jest to Michaił Wiktorowicz Mirgorodski, obywatel Federacji Rosyjskiej, urodzony 15 listopada 1997 r., działający na rzecz Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Zarzuty i list gończy za Rosjaninem

Z ustaleń śledczych wynika, że Michaił Mirgorodski, przebywając na terytorium Rosji, zorganizował w 2023 r. działalność rosyjskiego wywiadu w Polsce oraz kierował zorganizowaną grupą przestępczą wykonującą działania szpiegowskie, sabotażowo-dywersyjne i propagandowe.

Zgromadzone dowody pozwoliły na postawienie Michaiłowi Mirgorodskiemu pięciu zarzutów: założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze terrorystycznym, organizowania i kierowania działalnością obcego wywiadu, sprawstwa kierowniczego w zakresie usiłowania sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, nakłaniania do stosowania przemocy i niszczenia mienia oraz finansowania przestępstw o charakterze terrorystycznym.

Rosjanin nie przebywa w Polsce, wobec czego nie udało się go zatrzymać, a prokurator nie mógł z jego udziałem wykonać czynności procesowych, w tym ogłosić mu zarzutów. W sierpniu 2025 r. prokurator skierował do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd wniosek rozpatrzył pozytywnie. Prokurator wszczął poszukiwania podejrzanego listem gończym oraz podjął czynności zmierzające do wszczęcia poszukiwań międzynarodowych czerwoną notą Interpolu.

