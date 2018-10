Z Sejmu do sejmiku wojewódzkiego? "Odchodzę bez żalu"

Poseł klubu poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego – Unii Europejskich Demokratów, poinformował na Facebooku, że prawdopodobnie w niedzielnych wyborach uzyskał mandat radnego do sejmiku wojewódzkiego. Ponieważ Huskowski do Sejmu dostał się z listy PO, oznacza, że na jego miejsce wejdzie kolejna osoba z największą liczbą głosów – według danych PKW, jest to Iwona Krawczyk.

"Chciałbym więc podziękować tym wszystkim, którzy na mnie oddali głos, a także twórcom komitetu wyborczego i pracującym w naszym sztabie wyborczym. W szczególności Rafałowi Dutkiewiczowi, Adamowi Zawadzie i Aleksandrowi Łosiowi" – napisał Huskowski.

"Odchodzę z sejmu bez żalu, choć z dużym sentymentem do wielu moich tamtejszych przyjaciół. Nie sposób wszystkich wymienić, wspomnę więc tych z Unii Europejskich Demokratów: Stefana zwanego Kostusiem, Michała (Miśka) i Jacka, którego szczęśliwie dalej będę spotykał we Wrocławiu. A także naszą szefową Elę - cudowną damę, zbyt porządną, mądrą i szlachetną jak na dzisiejsze standardy polityki.

Pozostawiam za sobą okres parlamentarny i rządowy. Rozstaję się z wieloma kolegami z PO i PSL. Na zawsze zachowam dumę, że byłem w rządzie Donalda Tuska. Miałem też szansę być w rządzie Ewy Kopacz. Dziękuję im wszystkim" – czytamy dalej we wpisie.

Pierwsze oficjalne wyniki w województwach

Z opublikowanych przez PKW informacji wynika, że Prawo i Sprawiedliwość będzie samodzielnie rządzić m.in. w województwie podlaskim.

W województwie opolskim do sejmiku wchodzą: Koalicja Obywatelska – 13 mandatów, PiS – 10, Mniejszość Niemiecka – 5, a PSL – 2. W porównaniu do poprzednich wyborów, PiS podwoił ilość mandatów w woj. opolskim. W sejmiku w województwie podlaskim PiS zdobył 16 mandatów, co oznacza samodzielną większość.

