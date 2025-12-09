Warszawa, Gdańsk, Tatry. Są pierwsze zdjęcia z polskiego satelity wojskowego

"Mamy pierwsze zdjęcia z polskiego satelity wojskowego – już tydzień po wyniesieniu! Świetne ujęcia kilku miejsc w Polsce – w tym te w najlepszej na świecie rozdzielczości 25cm! Pracujemy dalej, by przekazać satelitę Siłom Zbrojnym RP!" – poinformował w serwisie X Rafał Modrzewski, prezes i współzałożyciel firmy ICEYE.

"Mamy pierwsze zdjęcia Warszawy, Gdańska oraz Tatr wykonane z kosmosu przez satelitę Sił Zbrojnych RP. Aktualnie trwają przygotowania satelity do osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej i przekazania jej polskiemu wojsku. Wielkie podziękowania dla wszystkich, dzięki którym ten wyjątkowy projekt stał się faktem" – podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Gdańsk na pierwszych zdjęciach z naszego satelity. Dziękuję Rafałowi Modrzewskiemu! Lecimy dalej!" – napisał premier Donald Tusk.

Polska widziana z kosmosu. Pierwsze zdjęcia z satelity wojskowego

Pierwszy polski satelita wojskowy został wyniesiony na orbitę 28 listopada br., a wykonywanie zobrazowań rozpoczął 2 grudnia. Satelita znajduje się obecnie w fazie testów i kalibracji, przed przekazaniem go Siłom Zbrojnym RP, które zyskają dzięki niemu dużą elastyczność w prowadzeniu rozpoznania.

Satelita, z którego pochodzą pierwsze zdjęcia, jest częścią wojskowego programu MikroSAR, w ramach którego ICEYE dostarczy polskiej armii trzy satelity radarowe, z opcją rozszerzenia konstelacji o kolejne trzy jednostki – podała firma w komunikacie prasowym.

Technologia SAR pozwala satelicie "widzieć" w dzień i w nocy, a fale mikrofalowe przenikają przez chmury, dym i mgłę. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne wykrywanie obiektów i zmian w terenie, niezależnie od pogody – podkreślono.

Polska-fińska firma ICEYE

ICEYE specjalizuje się w budowie dedykowanych konstelacji satelitarnych oraz dostarczaniu danych i produktów analitycznych, mających zastosowanie m.in. w obronności, zarządzaniu kryzysowym, rolnictwie czy badaniu zmian klimatycznych.

Firma z polsko-fińskim rodowodem posiada i obsługuje największą na świecie komercyjną konstelację satelitów SAR, zapewniając dostęp do danych radarowych o najwyższej rozdzielczości oraz częstotliwości rewizyt. Spółka od 2018 r. umieściła na orbicie 62 satelity na potrzeby własne oraz klientów; w samym 2025 r. – 22.

