– Teraz jest taka moda na poszukiwanie błędów, w porządku. Jeżeli miałbym wymienić jedną rzecz, którą bym zmienił podczas tej kampanii, to nie stawiałbym tak bardzo na sprawy lokalne, tylko sprawy ogólnopolskie – mówił polityk podczas konferencji prasowej w piątek rani. – Taka jest moja refleksja i pewnie to był błąd naszego sztabu – dodał.

Patryk Jaki zapewnił, że komisja weryfikacyjna będzie dalej działać. Komisja ma pracować przynajmniej do końca kadencji, ale trwa szukanie nowej formuły prawnej ze względu na stosunek warszawskiego ratusza i Rafała Trzaskowskiego. Działać dalej ma także Jaki Cafe.

"Dziękuje za zaufanie i wsparcie. Zdobyłem w wyborach ponad ćwierć miliona głosów. To najlepszy wynik kandydata PiS w Warszawie od 12 lat. Te głosy to najsilniejsza w stolicy legitymacja do pilnowania obietnic prezydenta elekta" – napisał Jaki na Twitterze. Ten wpis można potraktować jako odpowiedź na liczne pytania dot. przyszłości młodego polityka.