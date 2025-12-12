Trudne chwile europoseł KO. Chodzi o jej syna

Do potrącenia doszło w środę późnym wieczorem, na oznakowanym przejściu dla pieszych. Poszkodowany to syn europoseł Marty Wcisło, Konrad Wcisło, lokalny radny. Mężczyzna był w drodze do sklepu.

Do groźnego zdarzenia doszło blisko domu samorządowca, na al. Spółdzielczości Pracy w Lublinie. Policja ustaliła, że na skrzyżowaniu z ul. Związkową samochód osobowy wjechał w syna europoseł Wcisło. Jako pierwszy o sprawie poinformował lokalny serwis Lublin112.

Po potrąceniu kierowca nie udzielił mu pomocy i uciekł z miejsca wypadku. Onet nieoficjalnie ustalił, że za kierownicą siedział pracownik jednej z popularnych aplikacji przewozowych.

Syn europoseł przebywa w szpitalu

Policja szybko ustaliła dane kierowcy i zatrzymała 21-letniego mieszkańca Lublina, który miał prowadzić samochód. Był trzeźwy. W czwartek będą prowadzone z nim czynności. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala i był przytomny, doznał jednak obrażeń ciała. Według naszych ustaleń urazy odniesione przez radnego nie są poważne. Policja prowadzi czynności, które mają na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy. Zabezpieczono m.in. nagrania z kamer monitoringu – czytamy. "Policja na razie nie przekazuje informacji o postępach w poszukiwaniach. Zabezpieczone nagrania mogą okazać się kluczowe, a mieszkańcy okolicy mogą zostać poproszeni o udostępnienie ewentualnych zapisów ze swoich kamer" – wskazuje "Fakt".

Kara za potrącenie pieszego na pasach zależy od obrażeń poszkodowanego. Może być to mandat (do 2500 zł i 15 punktów karnych, a w przypadku recydywy nawet 6000 zł), zakaz prowadzenia pojazdów (od 6 miesięcy do dożywotniego), a także karę pozbawienia wolności (od 6 miesięcy do 8 lat w przypadku śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a do 3 lat przy lżejszych obrażeniach).

Wcisło należy w Radzie Miasta Lublina do klubu radnych prezydenta Krzysztofa Żuka. Należy do komisji budżetowo-ekonomicznej, rozwoju miasta, skarg i petycji, a także sportu. Konrad Wcisło ma 37 lat.