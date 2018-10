Prezydent skomentował to zdjęcie. "Zaatakował Merkel", "niech Pan na Boga skasuje zaraz tego głupiego tweeta"

Na zdjęciu opublikowanym na Twitterze przez prezydenta Andrzeja Dudę widzimy trzymających się za ręce Recepa Tayyipa Erdogana, Władimira Putina, Emmanuela Macrona i Angeli Merkel. "Urocze..." – skomentowała głowa państwa.





"Nie sądzę, żeby taki komentarz w imieniu Prezydenta RP był na miejscu. Chyba, że równa Pan do poziomu żarówki. Albo stracił kontrolę nad kontem" – w ten sposób wpis prezydenta skomentowała szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, która nawiązała do tłumaczenia Pawła Kukiza ws. jego piątkowych tweetów kierowanych do Marka Jakubiaka. "Rolą prezydenta RP nie jest krytyka estetyczna zdjęć przywodców innych państw, tylko wpływanie na ich decyzje w polskim interesie. Gdy nie potrafi tego robić, lepiej milczeć" – napisał z kolei były ambasador RP w Kanadzie Marcin Bosacki. Tweet prezydenta skomentował również wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak. "Niestety prezydent Duda kompletnie nie rozumie co przystoi prezydentowi Rzeczypospolitej. Ta prezydentura to żałosne nieporozumienie. Biurko Trumpa, żarówki, "Leśne Ruchadło". Uczy się ten prezydent, ale bez postępów. Raczej regres" – napisał.

"Panie Prezydencie, niech Pan na Boga skasuje zaraz tego głupiego tweeta" – napisał z kolei zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" Jarosław Kurski. Z kolei portal naTemat pyta, czy prezydent chce wywołać konflikt z Niemcami i ogłasza, że "zaatakował Merkel" komentując zdjęcie w "napastliwy sposób".

Tzw. prawa strona internetu idąc drogą prezydenta zwraca uwagę na hipokryzję przywódców państw Europy Zachodniej.