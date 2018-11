Marek Jakubiak odchodzi z Kukiz'15

RMF FM dodaje, że Jakubiak dzisiaj o godz. 22:00 wyda oświadczenie w mediach społecznościowych. Jakubiak był kandydatem Kukiz'15 na prezydenta Warszawy. Poseł zapowiadał też, że rozważa utworzenie własnej partii. – My wegetujemy dzisiaj jako ugrupowanie. Musimy zrobić ruch do przodu. Czy to się Pawłowi Kukizowi podoba czy nie. Paweł do tej partii nie będzie musiał wstępować – stwierdził Jakubiak podczas audycji w RMF FM. Poseł dodał, że cały czas prowadzi rozmowy na ten temat w swoim klubie.

Jego zdaniem założenie partii jest konieczne, gdyż ruch Kukiz'15 w obecnej formie przestaje być efektywny. Jakubiak zapewnił, że najchętniej założyłby partię z Pawłem Kukizem, dodając, że nowe ugrupowanie mogłoby być wsparciem dla ruchu Kukiz'15, ale jeżeli sam Kukiz nie wyrazi woli, to trzeba będzie powołać ugrupowanie bez niego. Jakubiak zapewnił, że nowa partia będzie wolnorynkowa i centroprawicowa. – To będzie partia dla ludzi, dla których Polska, to nie jest napis na dropsach – podkreślił polityk.

Nowe ugrupowanie nie będzie miało tak liberalnych postulatów jak choćby partia Korwin-Mikkego. Jakubiak stwierdził, że nowa organizacja będzie choćby popierała świadczenie "500 plus", gdyż sam jest zwolennikiem państwa solidarnego. Polityk podkreślił, że do nowej partii z chęcią zaprosiłby działaczy, którzy w ciągu ostatnich trzech lat opuścili Kukiz'15.

Seria nocnych wpisów Kukiza

W ubiegły piątek decyzję o swoim odejściu z ruchu Kukiz'15 ogłosił Jakub Kulesza. Poseł postanowił dołączyć do partii Wolność Janusza Korwina-Mikkego, gdzie został wiceprezesem. Wcześniej taką decyzję podjęli m. in. Anna-Maria Siarkowska, Jarosław Porwich oraz Adam Andruszkiewicz.

Decyzji Kuleszy pogratulował na Twitterze Marek Jakubiak, który jako kandydat Kukiz'15 startował na prezydenta Warszawy. Odniósł się także do odejścia z ruchu Andruszkiewicza. "Dziś z klubu Kukiz'15 wystąpił @Kulesza_pl, to drugi po @Andruszkiewicz1 mój synek sejmowy, który podjął taką decyzję. Widać nie nadają się na wegetację. Mam nadzieję, że o nich jeszcze usłyszymy. Całym sercem życzę Wam Panowie jak najlepiej, niech Wam się darzy:)" – napisał wówczas polityk.

To nie spodobało się liderowi ruchu, który już wcześniej, podczas kampanii samorządowej, w swoisty sposób odcinał się od Jakubiaka. Paweł Kukiz zaatakował na Twitterze wiceszefa sejmowej komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT. "Marek! Idź za nimi, skoro im dobrze życzysz! Masz browary i układy w wojsku" – skomentował.

Jednak to nie koniec kontrowersyjnych wpisów muzyka. Kukiz włączył się też w dyskusję Jacka Wilka z Wolności z jednym z internautów. Twitterowicz zapytał Wilka, jak ocenia możliwość współpracy z Jakubiakiem. "MJ to facet o niezłym temperamencie (co parę razy odczułem:-)) ale świetny mówca i twardo chodzący po ziemi polityk-przedsiębiorca (z sukcesem) czyli w tym Sejmie prawdziwy unikat. Nie ukrywam; takich nam trzeba na froncie naprawy PL. A wojskowa dyscyplina też się nam przyda;-)" – odpisał Jacek Wilk. Co na to Paweł Kukiz? "I taki bacik po pupci....:-) Widze to ! Wilk w ekstazie (w ponczochach), łajany przez Jakubiaka w kadzi a obok masturbujacy się Korwin przy odbycie Koernela:-) Kto b edzie najładniejszy - dostaje wodociągi w Radomiu;-)" – napisał.

Niedługo później Kukiz przeprosił za użycie wulgaryzmów. Polityk stwierdził, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca i obiecał, że się poprawi. "Odejście posła Kuleszy i knucia wewnątrz Klubu trochę mnie przerosły. Nie jestem cynikiem, by to wszystko po prostu po mnie spłynęło, więc sam popłynąłem..." – napisał na Facebooku lider Kukiz'15.

Do sprawy odniósł się też Marek Jakubiak, który podziękował Kukizowi za wpis i dodał, że z nadzieją patrzy w przyszłość. "Paweł jesteśmy tylko ludźmi. Za ten tekst dziękuję patrząc w przyszłość z większą nadzieją" – napisał Jakubiak na Twitterze.

Kukiz skasował wpisy, a następnie całe konto na Twitterze.

