Gronkiewicz-Waltz rozwiąże Marsz Niepodległości? "Sama to podpiszę"

Gronkiewicz-Waltz powiedziała, że specjalnie zostaje w Warszawie na 11 listopada, aby być w Centrum Bezpieczeństwa. – Wezmę to na własną odpowiedzialność. Nie będą mi potem urzędnika poniewierać – powiedziała o ewentualnym rozwiązaniu Marszu Niepodległości.

Co ciekawe, Tomasz Lis zapytał prezydent stolicy, czy nie byłaby to jednak nieodpowiednia decyzja, jeśli na Marszu pojawiłby się jeden nieodpowiedni transparent, uczestników byłoby np. 50-100 tys. – To jest nieważne. Niech pilnują, organizator za to odpowiada. Wszystko będziemy nagrywać – odpowiedziała Gronkiewicz-Waltz.