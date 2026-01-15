Tragedia w Chełmnie. Znaleziono ciała matki i trójki dzieci

Jak informuje Polskie Radio, służby zostały wezwane do mieszkania w kamienicy przy ul. Stare Planty w Chełmnie w środę po godz. 17. – Zgłoszenie dotyczyło konieczności otwarcia mieszkania z powodu braku kontaktu z osobami w środku – poinformował w rzecznik tamtejszej Państwowej Straży Pożarnej, kpt. Kasper Korczak.

Po siłowym otwarciu drzwi, strażacy odnaleźli ciała czterech osób – kobiety i trójki dzieci. – Ofiary to 31-letnia kobieta oraz troje jej dzieci w wieku 3, 11 i 12 lat – potwierdza rzecznik Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Toruniu st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska. TVP3 Bydgoszcz podaje, że z pomiarów wykonanych na miejscu wynika, iż poziom tlenku węgla w mieszkaniu wynosił około 900 ppm, co stanowi śmiertelne zagrożenie dla życia.

Strażacy sprawdzają instalację grzewczą w budynku. Policja pod nadzorem prokuratury będzie wyjaśniać dokładne okoliczności tragedii, w tym źródło emisji tlenku węgla.

Największa zmiana od 2030 roku

Od 30 czerwca 2026 r. obowiązek instalacji czujników dymu i czadu zostanie rozszerzony na pomieszczenia i lokale mieszkalne, w których świadczone są usługi hotelarskie. Dotyczy to krótkoterminowego najmu domów, mieszkań, pokoi oraz innych miejsc noclegowych dostępnych dla gości.

Z kolei od 1 stycznia 2030 r. czujniki dymu i tlenku węgla będą musiały znaleźć się w każdym już istniejącym lokalu mieszkalnym, a także w pomieszczeniach z piecami na paliwo stałe, ciekłe lub gazowe. To oznacza, że w ciągu najbliższych kilku lat praktycznie wszystkie nieruchomości w Polsce będą musiały być wyposażone w odpowiednie urządzenia ostrzegające przed zagrożeniem pożarowym oraz zatruciem czadem.

Tlenek węgla – cichy zabójca

Tlenek węgla, czyli czad, nazywany jest cichym zabójcą. Nie ma smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy i nie "dusi" w gardle. Jest lżejszy od powietrza, co powoduje, że w zamkniętych pomieszczeniach gromadzi się głównie pod sufitem, przenika przez ściany i stropy.

Wdychanie nawet niewielkiej ilości tlenku węgla może spowodować zatrucie, silny ból głowy, wymioty, zapadnięcie w śpiączkę, a nawet zgon. Z powodu zatrucia czadem rocznie ginie w Polsce kilkadziesiąt osób. Czujnik tlenku węgla kosztuje około 100 zł.