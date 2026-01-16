Wniosek obrony Ziobry oddalony. Chodzi o skład sędziowski

W czwartek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa odroczył posiedzenie aresztowe byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na 5 lutego. Powodem takiej decyzji był wniosek obrony o wyłączenie sędzi ze sprawy dotyczącej wniosku o areszt dla posła Prawa i Sprawiedliwości.

Pełnomocnik polityka PiS, mec. Bartosz Lewandowski domagał się wyłączenia przewodniczącej składu sędziowskiego Agnieszki Prokopowicz. Jak argumentował, chodzi o dotychczasowy przebieg postępowania, a także przynależność sędzi do Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia" i "jednoznacznie deklarowane przez sędzię stanowisko w kwestii kierunków politycznych".

RMF FM poinformowało w piątek, że sędzia Łukasz Malinowski odrzucił wniosek obrony. To oznacza, że kolejne postępowanie aresztowe odbędzie się, zgodnie z planem, 5 lutego.

Ziobry z azylem na Węgrzech

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro otrzymał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech. Władze w Budapeszcie uznały, że w Polsce grożą mu prześladowania polityczne. Wobec posła PiS toczy się postępowanie prokuratury, która zarzuca mu m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości oraz ręcznie sterował konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Łącznie miał popełnić 26 przestępstw.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że Ziobro nie może liczyć na uczciwy proces. – Azyl polityczny został przyznany ze względu na to, że prokuratura działa jako organ umotywowany politycznie. Zadajmy sobie pytanie, czy jest umotywowany politycznie? Oczywiście, że tak. (...) Czy Zbigniew Ziobro jest ścigany ze względów politycznych? Oczywiście, że tak – skomentował w poniedziałek na antenie RMF FM były premier Mateusz Morawiecki.

Na wtorkowej konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński został zapytany, czy sprawa azylu dla Ziobry "w pewien sposób nie przeszkadza PiS". Odpowiedział, że "zupełnie nie przeszkadza". – Jego aresztowanie prowadziłoby do przedwczesnej śmierci – ocenił.

