Woś: Przy święcie dogadajmy się jak Polak z Polakiem

Obie strony politycznego sporu w Polsce same obchodzą Dzień Niepodległości, nie będą świętować razem. Czy Polacy są jeszcze w stanie porzucić wzajemne animozje i choć zaakceptować się w dniu takim, jak rocznica odzyskania niepodległości?

Rafał Woś: Ja generalnie mam nadzieję, że to się wszystko mimo wszystko ułoży, że Polacy będą umieli pomimo dzielących ich animozji w jakiś cudowny sposób pod tym wspólnym godłem i flagą Biało-Czerwoną porozumieć. Że to się ułoży na zasadzie takiej, jak powinno się to układać w przypadku takiej wspólnoty politycznej jaką jest Polska. Jest wiele animozji, sprzecznych interesów, a mimo to jesteśmy jednak tą wspólnotą polityczną i jakoś idziemy naprzód. Patrzę na to co będzie w niedzielę z nadzieją. Mam nadzieję, że koniec końców będziemy umieli zrozumieć, że tworzymy wspólnotę, że dogadamy się jak Polak z Polakiem.

Z tym, że wszyscy dziś mówią o tym marszu, a nie o tym, co stało się sto lat temu…

Dlatego ja się nie wikłam w to, kto kogo zaszachował, kto jest winien, a kto nie winien. Spuśćmy na to zasłonę milczenia. Świętujmy razem to święto, stulecie niepodległości. Bo następna taka okazja dopiero za sto lat.

To zatrzymajmy się chwilę przy samej rocznicy. Czym dla Pana jest to święto, która tradycja niepodległościowa jest Panu najbliższa?

Dla mnie osobiście odzyskanie niepodległości i przywrócenie suwerennej władzy państwowej, wiąże się z bardzo postępowym, socjalnym ustawodawstwem, które niemal od razu po 11 listopada zostało uchwalone. Mówię tu o ustawowym skróceniu czasu pracy do 8 godzin, o wprowadzonym nieco później prawie wyborczym dla kobiet, wreszcie o stworzeniu podstaw świadczeń społecznych dla obywateli. To są trzy filary, które do dziś bronią się, są ważne, można na nich budować nie tylko państwo formalnie suwerenne ale też państwo, które będzie nie tylko formalnie suwerenne, ale też będzie domem dla ludzi różnych klas.

Czytaj także:

Stankiewicz: Szansa związana z rocznicą przespana przez PiS