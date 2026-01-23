Brutalne morderstwo na UW. Jest nowa decyzja sądu

7 maja 2025 r. na terenie Uniwersytetu Warszawskiego 22-letni student wydziału prawa UW zaatakował siekierą 53-letnią portierkę. Kobieta zmarła na miejscu. Młody mężczyzna ranił również interweniującego strażnika.

Sprawca usłyszał trzy zarzuty: zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, usiłowania zabójstwa oraz znieważenia zwłok. Napastnik odciął ofierze głowę toporkiem i miał usiłować konsumować zwłoki, stąd trzeci zarzut. Studentowi grozi dożywocie.

Sąd przedłużył do początku maja areszt dla 22-letniego Mieszka R. – poinformowało w piątek RMF FM. Młody mężczyzna przebywa w areszcie z oddziałem szpitalnym w Radomiu.

Ponad 200 stron opinii biegłych o Mieszku R.

Wcześniej Mieszko R. przebywał w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu (woj. podkarpackie). W placówce są dwa oddziały psychiatrii sądowej. Kompleksowa obserwacja miała pomóc śledczym w odpowiedzi na pytanie, czy 22-latek w chwili zbrodni był osobą poczytalną i – w związku z tym – czy może za swój czyn odpowiadać przed sądem. Pierwsza opinia przygotowana przez biegłych nie przyniosła rozstrzygnięcia.

Rozgłośnia RMF FM poinformowała w środę, że opinia lekarzy psychiatrów na temat sprawcy brutalnego morderstwa na Uniwersytecie Warszawskim jest już gotowa. Opinia ma ponad 200 stron. Termin jej wydania dwukrotnie przesuwano. Badanie było przedłużane, bo Mieszko R. nigdy wcześniej nie leczył się psychiatrycznie.

O szczegółach treści opinii Prokuratura Okręgowa w Warszawie ma poinformować w przyszłym tygodniu. Śledczy w najbliższych dniach mają analizować, czy opinia nie jest wewnętrznie sprzeczna.