Włam stanu

PŁYWANIE W KISIELU Waldemar Żurek, z błogosławieństwem premiera, dopuścił się kolejnego spektakularnego aktu bezprawia: na polecenie jego „prokuratury krajowej” (cudzysłów wynika z tego, że powołano ją bezprawnie, więc mowa o uzurpatorach, a nie o prokuraturze) włamano się siłowo do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa, rozpruto kasy pancerne i zabrano przechowywane tam dokumenty.

Wszystko to w chwili, kiedy szefowa KRS i inne ważne dla sprawy osoby znajdowały się w Sejmie, gdzie trwała debata nad prowokacyjnym projektem ustawy, skrytykowanym zgodnie przez Komisję Wenecką, Fundację Helsińską, Court Watch oraz Prokuratorię Generalną.