Najstarsza Polka Jadwiga Żak-Stewart nie żyje

"Niestety, zmarła pani Jadwiga Żak-Stewart, najstarsza Polka i Łodzianka. Miała 113 lat. Rodzinie składamy kondolencje" – napisano w poniedziałek (26 stycznia) na stronie łódzkiego urzędu miasta na Facebooku.

Jadwiga Żak-Stewart urodziła się w 1912 r. w Warszawie, gdy miasto było jeszcze częścią Imperium Rosyjskiego. Do Łodzi przeprowadziła się w 1946 r. Po ogłoszeniu stanu wojennego razem z rodziną wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracowała w szpitalu. Do Polski wróciła na setne urodziny.

W Łodzi zmarła najstarsza Polka

Była nie tylko najstarszą Polką, ale jednocześnie jedyną obywatelką RP urodzoną przed wybuchem I wojny światowej.

W artykule opublikowanym na stronie Urzędu Miasta Łodzi w ubiegłym roku napisano, że Jadwiga Żak-Stewart często powtarzała słowa: "trzeba być dobrym dla innych, wtedy życie jest okej".

W październiku 2025 r. marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska przesłała pani Jadwidze list gratulacyjny z wyrazami uznania oraz życzeniami zdrowia i spokoju na kolejne lata.